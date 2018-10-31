Известный сербский теннисист отметился благородным поступком во время своего матча
Вторая ракетка мира Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузо.
По ходу встречи случилась пауза, так как одному из зрителей стало плохо. Новак сначала подошел к трибуне, чтобы узнать о состоянии здоровья этого человека, а потом передал ему свое полотенце.
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За выход в четвертьфинал уроженец Белграда поспорит с боснийцем Дамиром Джумхурие.
Напомним, что Джокович стартовал на турнире серии "Мастерс-1000" в Париже с победы над представителем Португалии Жоау Соузою со счетом 7:5, 6:1.
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Источник: 24 Канал
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