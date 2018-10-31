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      Известный сербский теннисист отметился благородным поступком во время своего матча

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      Новак Джокович
      Новак Джокович

      Вторая ракетка мира Новак Джокович не остался равнодушным к болельщику, которому стало плохо во время матча сербского теннисиста с Жоау Соузо.

      По ходу встречи случилась пауза, так как одному из зрителей стало плохо. Новак сначала подошел к трибуне, чтобы узнать о состоянии здоровья этого человека, а потом передал ему свое полотенце.

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      За выход в четвертьфинал уроженец Белграда поспорит с боснийцем Дамиром Джумхурие.

      Напомним, что Джокович стартовал на турнире серии "Мастерс-1000" в Париже с победы над представителем Португалии Жоау Соузою со счетом 7:5, 6:1.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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