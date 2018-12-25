Известный украинский боксер неожиденно завершил карьеру
Украинский тяжеловес Дмитрий Кучер завершил карьеру профессионального боксера.
Об этом сообщил бывший тренер 34-летнего бойца Андрей Синепупов.
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Во время своей карьеры Кучер владел титулами WBC International Silver, WBC International и EBU European.
Также он дважды претендовал на пояс чемпиона мира по версии IBO, однако оба раза не смог завоевать его: в ноябре 2016 года уступив Марку Хуку, а в марте 2018-го – Кевину Лерени.
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Источник: 24 Канал
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