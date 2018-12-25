22:34
25 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Известный украинский боксер неожиденно завершил карьеру

      358 Читати новину українською
      Дмитрий Кучер завершил карьеру
      Дмитрий Кучер завершил карьеру

      Украинский тяжеловес Дмитрий Кучер завершил карьеру профессионального боксера.

      Об этом сообщил бывший тренер 34-летнего бойца Андрей Синепупов.

      Читайте также: Украинский боксер сломал два ребра в ничейном бою

      Во время своей карьеры Кучер владел титулами WBC International Silver, WBC International и EBU European.

      Также он дважды претендовал на пояс чемпиона мира по версии IBO, однако оба раза не смог завоевать его: в ноябре 2016 года уступив Марку Хуку, а в марте 2018-го – Кевину Лерени.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      сегодня , 22:01 Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      75
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      сегодня , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 704
      Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      сегодня , 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      Юлія Михайлова 480
      "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      сегодня , 17:40 "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      Юлія Ліпенцева 996
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Скандальный экс-регионал Герега может стать владельцем львовских "Карпат"
       10 сентября , 13:34
      "Порту" потерял хавбека перед матчем с "Шахтером"
       27 сентября 2014 , 15:39
      Ультрас "Ворсклы" контролируют Пески (ФОТО)
       2 мая 2015 , 16:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук