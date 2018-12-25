Известный украинский боксер неожиденно завершил карьеру

Украинский тяжеловес Дмитрий Кучер завершил карьеру профессионального боксера.

Об этом сообщил бывший тренер 34-летнего бойца Андрей Синепупов.

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Во время своей карьеры Кучер владел титулами WBC International Silver, WBC International и EBU European.

Также он дважды претендовал на пояс чемпиона мира по версии IBO, однако оба раза не смог завоевать его: в ноябре 2016 года уступив Марку Хуку, а в марте 2018-го – Кевину Лерени.

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