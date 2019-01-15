Известный украинский боксер станет тренером в "Лиге смеха"

Украинский боксер Денис Беринчик станет одним из тренеров в новом сезоне телевизионного шоу "Лига смеха".

Об этом сообщает сайт проекта, который также назвал других тренеров.

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Ранее спортсмен участвовал в другом проекте канала "1+1", "Танцы со звездами", из которого вылетал дважды.

В своем последнем бою Денис Беринчик (10-0, 7 КО) выиграл пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что следующий бой Беринчик проведет в апреле.

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