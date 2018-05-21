Известный украинский режиссер Левицкий снял фильм в Голливуде

Известный украинский режиссер Любомир Левицкий на этот раз поднял планку и решил снять и показать фильм не только для украинской аудитории, но и зрителям во всем мире. Новая лента режиссера – это психологический триллер под названием "Скелет в шкафу".

На своей странице в Facebook он опубликовал ссылку на официальный сайт своего голливудского дебюта.

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Фильм будет посвящен очень актуальной на сегодня теме – криптовалюте, и ее темной стороне о которой мало кто догадывается. Известно, что это будет напряженный триллер, где главный герой – 25-летний хакер. Он работает на ФБР и спасает жизнь своей любимой девушки.



Любомир Левицкий в Голливуде

Автором идеи и продюсером выступил сам Любомир Левицкий, а вот сценарий написал талантливый американский сценарист Дэвид Ранзил, у которого есть опыт сотрудничества со студией Paramount.

А вот кто выступит дистрибьютором фильма Любомир прокомментировал так: "Сейчас Голливуд переживает большие перемены как в дистрибуции так и в механизмах, которые позволяют фильму уйти в мировую дистрибуцию с большим мейджерами. Самый простой метод это взять несколько кинозвезд, которые будут в какой-то мере гарантировать вам кинотеатры в США и мире.

Но сейчас в Голливуде пошла новая тенденция создания недорогих триллеров и хорроров без участия крупных звезд, которые наоборот открывают новые таланты. Как мы наблюдаем, как такие фильмы один за другим собирают сотни миллионов в мировом прокате. Поэтому сейчас мы на стадии избрания верного механизма, который поможет нам в дистрибуции проекта. Самое главное – это создать фильм, который будет свежим, ярким и прежде всего захватит внимание зрителя на 100 процентов. Ведь наша профессия это продавать истории".

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Ранее Любомир писал о написании сценария, и подготовке к съемкам хоррора "Черная пятница", но этот проект отложили.

"Черная пятница", это прекрасный фильм с уникальной идеей, где все крутится вокруг интернета и различных гаджетов. Но нам пришлось отложить производство из-за того, что в этом году выходит на экраны фильм "Searching" похожего формата, работает над ним очень известный продюсер. Поэтому мы решили взять немного паузу и усовершенствовать сценарий в сторону уникальности истории. Я уверен это будет еще тот хит,

– отметил режиссер.

Также Любомир развеял слухи, относительно эмиграции в США: "Я никуда не эмигрировал. Моя семья сейчас со мной в Лос Анжелесе. Так как процесс девелопмента и производства фильма отнимает много времени, мы решили, что надо какое-товремя побыть здесь вместе. Я уверен, что следующий фильм мы будем уже снимать в Украине с участием голливудских звезд и с участием лучших украинских талантов. У нас созрела идея как прославить Украину в мире из развлекательного кинематографа. Это мегакрутой проект, на реализацию которого потребуется практически весь запас оборудования и специалистов, которые есть в Украине. Но всему свое время. Сейчас мы все горим нашим дебютом и вся наша команда старается сделать прекрасный фильм".

По его словам, за созданием этого фильма стоят много украинских талантов в направлении компьютерной графики, музыки, график дизайна и звука.

"Я хочу, чтобы все в Голливуде узнали насколько украинцы талантливая нация", – добавил Левицкий.

Официальный сайт фильма "Скелет в шкафу" – можно посмотреть по ссылке.