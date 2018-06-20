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Я безгранично счастлив, – Зейн Малик рассказал об отношениях с Джиджи Хадид

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Зейн Малик рассказал об отношениях с Джиджи Хадид
Зейн Малик рассказал об отношениях с Джиджи Хадид / Фото из открытых источников

Музыкант Зейн Малик после возобновления отношений с моделью Джиджи Хадид не комментировал свою личную жизнь. Пара не попадала в объективы папарацци, наслаждаясь общением друг с другом. Однако артист загадочно решил рассказать, как складываются отношения с известной манекенщицей.

Об этом он рассказал в интервью журналу  CQ, обложку которого украсили стильной фотосессией Зейна Малика.

После 3-месячной паузы в отношениях Зейн Малик и Джиджи Хадид все же решили снова быть парой. Сначала звезды скрывали свои чувства, однако впоследствии американская манекенщица все-таки подтвердила слухи о романе с певцом. В то же время Зейн сдержанно и загадочно прокомментировал свою личную жизнь, намекнув, что до сих пор является близким человеком для Джиджи.

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Я безгранично счастлив, что встретил ее! Мы с ней уже взрослые люди. Я не хочу вешать ярлык на эти отношения или делать так, чтобы люди чего-то ждали от меня. Она всегда поддерживала меня и помогала. И я буду вечно ей благодарен за это,
– признался Зейн Малик.

По словам певца, Джиджи Хадид помогла ему измениться. Мужчина до встречи с моделью видел во всем только негатив, а с появлением девушки в его жизни взглянул на мир по-другому. Кроме этого, Зейн Малик, который был гостем многих гламурных вечеринок в Великобритании, отказался от шумных компаний, отдав предпочтение отдыху дома.

Во время интервью артист завуалировано говорил об отношениях с Джиджи. Так, во время разговора с журналистами, Зейн пошутил, что пока девушка не контролирует его доходы.

"Она еще не занимается моими финансами. Но мы доберемся до этого позже", – рассказал Зейн Малик.

Напомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, впоследствии пара стала появляться вместе на светских мероприятиях. В декабре 2016 года даже были слухи о помолвке звезд, однако, по информации СМИ, девушка отказала певцу, потому что не хотела торопиться с женитьбой. А в марте 2018-го, после трех лет отношений, пара официально сообщила о расставании. В конце апреля Джиджи и Зейн решили возобновить отношения.

Теги: LifeStyle Мода Джиджи Хадид Звездные романы Музыка
Источник: 24 Канал
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