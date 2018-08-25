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"Я бы все сделал, чтобы его вернуть": в Киеве состоялся забег в память о погибших воинах

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Уважаю воинов, бегу за героев Украины: в Киеве состоялся забег в память погибших военнослужащих. Это новая традиция чествования подвигов павших героев. На старт вышло более 300 человек.

С патриотическими песнями и украинским флагами участники забега памяти отправляются со старта. Дистанция символическая – 5 километров. А на футболке каждого участника – имя воина, жизнь которого оборвалась на Донбассе. Чтобы каждого почтить поименно.

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Николай пришел поддержать участников акции. И сам хотел бежать, но без сопровождения взрослых не разрешили. Его отец трагически погиб на войне 2 года назад. Парень рассказывает: проводил с ним чуть ли не все свободное время. Горевал, когда он ушел на войну. С нетерпением ждал возвращения.

Мы очень любили вместе войнушки на ноутбуке играть, мы каждый раз проходили новые миссии. Я бы все сделал, чтобы его вернуть,
– вспоминает Николай Шамшур, сын погибшего военного.

И хотя Николая на старт без взрослых не пустили, в память о его отце бежал по дистанции военный, вернувшийся с фронта. "Мы с сыном решили поддержать семьи, поддержать всех. Ради чего – показать, что это все было не зря", – подчеркнул демобилизованный военный Евгений Дерий. Евгений побежал дистанцию с отцом, потому что по собственному опыту знает, каково это – каждый день ждать звонка с передовой и возвращения папы домой.

Очень скучал, мне его не хватало, ну все таки же вернулся. Хотел, чтобы поскорее вернулся, чтобы год быстрее прошел,
– вспоминает участник забега Евгений Дерий.

И хотя участие в забеге могли принять все желающие, дистанцию преодолевали в основном те, кто знает о войне не по рассказам или телевидению. Это демобилизованные военные, волонтеры и близкие погибших героев. Бежал и журналист 24 канала Алексей Годзенко. Его семью война не обошла. В Зайцево в марте 2016 года погиб его отец. Поэтому, хотя и никогда не занимался бегом, решил преодолевать дистанцию.

Это всего 5 километров, я понимал, что я не умру. Доползу, но не умру, как и оказалось, однако возможно таким образом у меня получится в очередной раз обратить внимание на наших погибших героев, наших воинов, воюющих на Востоке,
– отметил участник забега Алексей Годзенко.

В Киеве забег памяти ветеранские организации устроили впервые. А идею позаимствовали в США. Там в память героев бегают дистанции на тысячи миль уже более 10 лет. А начал акцию отец погибшего военного Джордж Латс. Рассказывает: в первом забеге поддержки участвовало только 6 человек.

Мы взяли количество погибших американских военнослужащих за определенный период времени. И на основе этого количества установили дистанцию. Если взять нашу страну от одного побережья до другого, это примерно три тысячи миль. На тот момент потери составили 3 тысячи 800 военнослужащих. Мы хотели каждого из них вспомнить, и за каждого погибшего нужно было пробежать одну милю,
– рассказал основатель забега в США Джордж Латс.

Теперь ветеранские организации хотят ежегодно устраивать забег памяти, а также включить в инициативу и другие города Украины. Чтобы ни одно имя украинского воина, погибшего за свободу Украины, не было забыто.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Киева Жертвы
Источник: 24 канал
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