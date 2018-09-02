Я для себя принял решение, – тренер "Динамо" Хацкевич намекнул, что уходит в отставку

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может покинуть команду после не слишком удачных результатов.

После поражения в чемпионате от "Карпат", Хацкевич на послематчевой пресс-конференции заявил, что планирует поговорить с президентом клуба Игорем Суркисом.

Это поражение полностью на мне. Переговорим с президентом клуба. Я для себя принял решение и поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им успехов в сборной. За этот период нужно принять правильное решение, которое пойдет на пользу команде,

– заявил Хацкевич.

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Напомним, команда под руководством Хацкевича не сумела выйти в групповой этап Лиги чемпионов, а в матче чемпионата сенсационно на своем поле уступила львовским "Карпатам".