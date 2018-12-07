"Я голоден к бою и готов вернуться на ринг": Ломаченко встретился с Педрасой
Украинский боксер Василий Ломаченко официально встретился с соперником Хосе Педрасой. Украинец и пуэрториканец провели дуэль взглядов на пресс-конференции.
Боксеры ответили на вопросы перед боем за объединение чемпионских поясов WBA i WBO в легком весе.
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"Абсолютное чемпионство – это моя мечта, моя цель. После этого боя, надеюсь, мечта станет немного ближе", – отметил Чемпион мира по версии WBA Василий Ломаченко.
Василий Ломаченко
Помешать Василию Ломаченко может длительный перерыв между боями в более чем полгода из-за травмы. Украинец даже нуждался в операции на плече. Однако, наш боксер заверил, что использует это в свою пользу.
Я прекрасно себя чувствую, отдохнул. Теперь я голоден к боксу и готов вернуться в ринг в субботу,
– сказал Ломаченко.
Также некоторые поклонники бокса ожидают, что Хосе Педраса удастся завершить дело Хорхе Линареса. Последний сумел отправить украинца в нокдаун. На что Василий ответил шуткой: "Посмотрим. Осталось подождать всего пару дней, а там будет видно".
Однако, пуэрториканский чемпион по версии WBO Хосе Педраса серьезно подготовился к бою и хорошо изучил Василия Ломаченко.
Нужно остерегаться боковых смещений и апперкотов по корпусу. Его специфические комбинации поражают и нокаутируют его соперников больше всего. Его апперкот по корпусу смертельный. В то же время нужно не давать ему двигаться вокруг и смещаться в сторону. Необходимо просто держать его на дистанции. Тогда он не сможет использовать свою работу ног и ему придется сменить ритм,
– ответил Хосе Педраса.
Хосе Педраса
Напомним, Василий Ломаченко и Хосе Педраса встретятся в ринге в ночь с 8-го на 9-е декабря. Бой же состоится в культовом "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, где украинец провел последние два своих поединка.
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