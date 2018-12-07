"Я голоден к бою и готов вернуться на ринг": Ломаченко встретился с Педрасой

Украинский боксер Василий Ломаченко официально встретился с соперником Хосе Педрасой. Украинец и пуэрториканец провели дуэль взглядов на пресс-конференции.

Боксеры ответили на вопросы перед боем за объединение чемпионских поясов WBA i WBO в легком весе.

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"Абсолютное чемпионство – это моя мечта, моя цель. После этого боя, надеюсь, мечта станет немного ближе", – отметил Чемпион мира по версии WBA Василий Ломаченко.

Василий Ломаченко

Помешать Василию Ломаченко может длительный перерыв между боями в более чем полгода из-за травмы. Украинец даже нуждался в операции на плече. Однако, наш боксер заверил, что использует это в свою пользу.

Я прекрасно себя чувствую, отдохнул. Теперь я голоден к боксу и готов вернуться в ринг в субботу,

– сказал Ломаченко.

Также некоторые поклонники бокса ожидают, что Хосе Педраса удастся завершить дело Хорхе Линареса. Последний сумел отправить украинца в нокдаун. На что Василий ответил шуткой: "Посмотрим. Осталось подождать всего пару дней, а там будет видно".

Однако, пуэрториканский чемпион по версии WBO Хосе Педраса серьезно подготовился к бою и хорошо изучил Василия Ломаченко.

Нужно остерегаться боковых смещений и апперкотов по корпусу. Его специфические комбинации поражают и нокаутируют его соперников больше всего. Его апперкот по корпусу смертельный. В то же время нужно не давать ему двигаться вокруг и смещаться в сторону. Необходимо просто держать его на дистанции. Тогда он не сможет использовать свою работу ног и ему придется сменить ритм,

– ответил Хосе Педраса.

Хосе Педраса

Напомним, Василий Ломаченко и Хосе Педраса встретятся в ринге в ночь с 8-го на 9-е декабря. Бой же состоится в культовом "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, где украинец провел последние два своих поединка.

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