Я хочу быть матерью, – Даша Астафьева откровенно рассказала о личной жизни

Украинскую певицу Дашу Астафьеву можно смело назвать секс-символом шоу-бизнеса. В то же время звезда все чаще задумывается о создании семьи и хочет иметь детей.

Об этом она рассказала ТСН.

Певица активно занимается спортом и заботится о своей идеальной фигуре. Однако это звезде дается нелегко: Даша Астафьева ежедневно проводит часами в спортивном зале. Она откровенно рассказала, что каждый раз имеет сомнения относительно своего вида, поэтому часто отказывается от прежних сценических костюмов и платьев.

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"Не идеальная. Вот у меня сразу щеки под глазами – отеки. Вечно голову выше, нос по ветру – подбородка не будет. Со временем я понимаю, что уже не такая молодая, у меня есть сомнения по поводу своего тела. Я не могу выступать в костюмах, в которых выступала еще пять лет назад. Все так привыкли видеть меня с красной помадой, что есть люди, которые говорят: это серьезно Астафьева? Больших усилий потребовалось полюбить себя", – отметила Даша Астафьева.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 11 Лип 2018 р. о 10:14 PDT

Кроме того, певица добавила, что страдает от псориаза, поэтому идеальной себя назвать не может. Несмотря на это Даша отмечает, что любые ее комплексы исчезают, ведь любимая женщина всегда чувствует себя красивой.

"Я с этим не могу справиться. Сейчас я держусь, стараюсь не нервничать. Но все есть, пятна", – откровенно заявила певица.

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Даша Астафьева призналась, что наконец нашла свою любовь. Именно с бизнесменом Артемом Кимом 33-летняя звезда хотела бы создать семью и уже задумалась о материнстве.

Я, как любая девушка, хочу семью, хочу быть невестой, матерью... Я хотела ребенка с первого дня, как встретила Артема. Он меня позвал на первое свидание. Я вместо того, чтобы слушать его, сидела и думала, какой он будет хороший папа. Не знаю, возможно, еще не наше время,

– рассказала Даша Астафьева.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 17 Чер 2018 р. о 9:20 PDT

Хоть сердце артистки занято, она продолжает получать внимание от мужчин. Даша Астафьева даже отметила, что часто получает интимные предложения, которые ей предлагают немалые деньги. Однако на это звезда реагирует с юмором.

"Все время есть искушение пользоваться этой красотой. При чем даже не 10, 20 и 100 тысяч долларов. Предлагают много и постоянно. Но, слава Богу, у меня есть чувство юмора. Обычно мне пишут: "Привет, красавица, вы мне очень понравились, 500 тысяч долларов". Я им пишу: "Вы мне, я вам?" – добавила Даша Астафьева.