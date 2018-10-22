Я инвалид, – голливудская актриса Сельма Блэр потрясла неожиданным признанием

Актриса Сельма Блэр, сыгравшая немало популярных ролей, смутила своих поклонников неожиданным признанием. Звезда рассказала, что много лет страдает от неизлечимой болезни.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Instagram. Сельма Блэр решила откровенно рассказать о состоянии своего здоровья сторонникам, которые следят за ее блогом.

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Голливудская актриса заявила, что уже 15 лет борется с рассеянным склерозом (хроническим заболеванием центральной нервной системы). Болезнь не только отнимает немало сил Сальмы Блэр, но и иногда влияет на ее равновесие.

Я инвалид. Порой я не удерживаюсь на ногах, выпускаю вещи. Моя память затуманивается,

– призналась Сельма Блэр.

Актриса заявила, что первые симптомы она давно чувствовала, но не придавала этому большого значения. Когда недуг начал прогрессировать, Сельма Блэр обратилась к медикам. 16 августа 2018 года звезде поставили диагноз рассеянный склероз.

"Симптомы у меня проявлялись много лет, но я никогда не относилась к этому серьезно ... У меня эта неизлечимая болезнь прогрессирует не менее 15 лет. Я узнала об этом и рассказала близким", – добавила она.

Актриса отметила, что старается вести привычный образ жизни и заниматься любимым делом. Сельма Блэр отметила, что вопреки ее диагнозу, компания Netflix продолжила с ней сотрудничество. Поэтому актриса будет продолжать сниматься в кино.

Кто такая Сельма Блэр?

Голливудская актриса, которая снялась в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе", "Праздник любви", "Камера пыток", "Реквием мафии", "Дело", "Алиби", "Темная лошадка" и в других. С 2016 года Сельма Блэр играет одну из ролей в сериале "Американская история преступлений". Относительно личной жизни, то в 2014 году она вышла замуж за музыканта Ахмета Заппу. Однако их брак распался всего за 2 года. В 2010 году Сельма влюбилась в дизайнера Джейсона Блика. У пары родился сын, однако построить семью им все же не удалось.