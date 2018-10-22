12:08
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Я инвалид, – голливудская актриса Сельма Блэр потрясла неожиданным признанием

      262 Читати новину українською
      Сельма Блер
      Сельма Блер / prevention.com

      Актриса Сельма Блэр, сыгравшая немало популярных ролей, смутила своих поклонников неожиданным признанием. Звезда рассказала, что много лет страдает от неизлечимой болезни.

      Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Instagram. Сельма Блэр решила откровенно рассказать о состоянии своего здоровья сторонникам, которые следят за ее блогом.

      Читайте также: Памела Андерсон травмировалась и оказалась на костылях: фото

      Голливудская актриса заявила, что уже 15 лет борется с рассеянным склерозом (хроническим заболеванием центральной нервной системы). Болезнь не только отнимает немало сил Сальмы Блэр, но и иногда влияет на ее равновесие.

      Я инвалид. Порой я не удерживаюсь на ногах, выпускаю вещи. Моя память затуманивается,
      – призналась Сельма Блэр.

      Актриса заявила, что первые симптомы она давно чувствовала, но не придавала этому большого значения. Когда недуг начал прогрессировать, Сельма Блэр обратилась к медикам. 16 августа 2018 года звезде поставили диагноз рассеянный склероз.

      "Симптомы у меня проявлялись много лет, но я никогда не относилась к этому серьезно ... У меня эта неизлечимая болезнь прогрессирует не менее 15 лет. Я узнала об этом и рассказала близким", – добавила она.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Selma Blair (@selmablair)

       

      Актриса отметила, что старается вести привычный образ жизни и заниматься любимым делом. Сельма Блэр отметила, что вопреки ее диагнозу, компания Netflix продолжила с ней сотрудничество. Поэтому актриса будет продолжать сниматься в кино.

      Кто такая Сельма Блэр?
      Голливудская актриса, которая снялась в фильмах "Жестокие игры", "Блондинка в законе", "Праздник любви", "Камера пыток", "Реквием мафии", "Дело", "Алиби", "Темная лошадка" и в других. С 2016 года Сельма Блэр играет одну из ролей в сериале "Американская история преступлений". Относительно личной жизни, то в 2014 году она вышла замуж за музыканта Ахмета Заппу. Однако их брак распался всего за 2 года. В 2010 году Сельма влюбилась в дизайнера Джейсона Блика. У пары родился сын, однако построить семью им все же не удалось.

      Теги: LifeStyle Кино Голливуд
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук