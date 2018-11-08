"Я научу его проигрывать, вырву его сердце": Белью прокомментировал предстоящий бой с Усиком

Бой в Англии как осуществление мечты. Александр Усик вспомнил о своих детских желаниях на пресс-конференции перед встречей со своим соперником Тони Белью. Однако у последнего желание, кажется, другие.

"Когда-то я мог только мечтать просто побывать в Англии. Не то, что даже боксировать. И уже в субботу я уже буду здесь действительно боксировать. Я доволен, словно маленький ребенок, которому дали киндер-сюрприз, – сказал абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик.

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А вот перед встречей с медиа Александр получил не киндер-сюрприз. Украинцу вручили пояс от авторитетного издания The Ring, который вместе с чемпионскими поясами WBO, WBC, WBA i IBF будет также на кону в бою с Белью. А британца Усик оценил так.

"Очень опасный парень. Ростом такой же, как я, вес такой же. Злобный такой, посмотрите только на его глаза. Конечно, опасный", – не без иронии сказал украинский боксер.

И свою опасность Тони Белью же подтвердил на пресс-конференции. По меньшей мере на словах, пообещав обуздать Монстра.

Я могу вырубить любого в секунду. Этого еще не случалось с Александром, но может произойти в субботу. Я не должен презирать его, я должен просто бить. Я научу его проигрывать, вырву его сердце. Настало время поймать Монстра!

– громко заявил соперник Александра Усика Тони Белью.

Закончили встречу боксеры традиционной дуэлью взглядов. А уже в пятницу, 9 ноября, они снова сойдутся на официальной процедуре взвешивания. Бой же между Александром Усиком и Тони Белью состоится в субботу, 10 ноября.