19:38
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      "Я научу его проигрывать, вырву его сердце": Белью прокомментировал предстоящий бой с Усиком

      38 Читати новину українською

      Бой в Англии как осуществление мечты. Александр Усик вспомнил о своих детских желаниях на пресс-конференции перед встречей со своим соперником Тони Белью. Однако у последнего желание, кажется, другие.

      "Когда-то я мог только мечтать просто побывать в Англии. Не то, что даже боксировать. И уже в субботу я уже буду здесь действительно боксировать. Я доволен, словно маленький ребенок, которому дали киндер-сюрприз, – сказал абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик.

      Читайте также: Российский боксер отказался драться с Александром Усиком

      А вот перед встречей с медиа Александр получил не киндер-сюрприз. Украинцу вручили пояс от авторитетного издания The Ring, который вместе с чемпионскими поясами WBO, WBC, WBA i IBF будет также на кону в бою с Белью. А британца Усик оценил так.

      "Очень опасный парень. Ростом такой же, как я, вес такой же. Злобный такой, посмотрите только на его глаза. Конечно, опасный", – не без иронии сказал украинский боксер.

      И свою опасность Тони Белью же подтвердил на пресс-конференции. По меньшей мере на словах, пообещав обуздать Монстра.

      Я могу вырубить любого в секунду. Этого еще не случалось с Александром, но может произойти в субботу. Я не должен  презирать его, я должен просто бить. Я научу его проигрывать, вырву его сердце. Настало время поймать Монстра!
      – громко заявил соперник Александра Усика Тони Белью.

      Закончили встречу боксеры традиционной дуэлью взглядов. А уже в пятницу, 9 ноября, они снова сойдутся на официальной процедуре взвешивания. Бой же между Александром Усиком и Тони Белью состоится в субботу, 10 ноября.

      Теги: Спорт Александр Усик Усик – Белью Бокс
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Спектакль "Burning Doors" о Сенцове впервые показали в Украине: что нужно знать
      сегодня , 19:20 Спектакль "Burning Doors" о Сенцове впервые показали в Украине: что нужно знать
      Катерина Петренко
      Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      сегодня , 19:01 Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      Злой Одессит
      Парижский уикенд Трампа и Путина: о чем будут говорить президенты и вспомнят ли Украину
      сегодня , 18:11 Парижский уикенд Трампа и Путина: о чем будут говорить президенты и вспомнят ли Украину
      Інна Жолобович
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сегодня , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сегодня , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Шабунін
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Долгополов не пробился в полуфинал Winston-Salem Open
       24 августа 2012 , 16:16
      Российские атлеты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы
       14 апреля 2013 , 12:58
      Дайджест: "Динамо" получил нового тренера, "Олимпиакос" впервые в сезоне потерял очки
       23 сентября 2013 , 15:30
      Англия не получит место украинского клуба в Лиге чемпионов
       27 мая 2014 , 09:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук