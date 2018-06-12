Я не пьяная, а размытая: сеть захватил новый бьюти тренд – пиксельный макияж
Пиксельный макияж вернулся в перечень бьюти трендов 2018! Он состоит в технике точечного макияжа, когда человек выглядит, как в старых компьютерных играх.
Знаменитая в Instagram канадская визажистка Мими Чой прославилась необычными идеями для макияжа. Так, 31-летняя женщина смогла воспроизвести любую фантазию.
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Интересно, что у женщины все выглядит слишком реалистично и порой жутко. Одной из идей стал пиксельный макияж.
Вы не пьяны, а просто размыты. Этот макияж пиксельной королевы идеально подходит для вечеринок в пятницу. Полная ночь бесплатных напитков гарантирована, когда вы носите это,
– прокомментировала фото Мими Чой.
Повторить подобный бьюти тренд взялись другие профессиональные визажисты, а также пользователи социальных сетей.
Смотрите видео, как сделать пиксельный макияж:
Отметим, что этот "мейк ап" может стать отличной идеей для макияжа на Хэллоуин-2018.