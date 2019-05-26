Я обескуражен и зол, – Кличко прокомментировал инцидент с только что открытым мостом в Киеве

На второй день после открытия нового моста в Киеве участок со стеклянными вставками покрылся трещинами. Глава города Виталий Кличко отметил, что основная версия случившегося – акт вандализма.

Он утверждает, что стекло по своим характеристикам очень прочное. И даже несмотря на то, что через два дня с момента открытия прогуляться по пешеходному мосту пришли тысячи людей, просто так он лопнуть не мог. Кличко допускает, что в мост могли стрелять снизу.

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Людей от опасного участка оттеснили // Фото – Виталий Кальный

"Сказать, что я обескуражен и зол – это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии – это криминал. И будут иметь жесткий ответ", – написал гневный пост глава города.

Он добавил, что уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. Сейчас треснувшее стекло окружили представители Муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей.

Стоит отметить, что был и другой инцидент со стеклянным покрытием. Во время открытия "моста Кличко" внутри стекла заметили воду, которая неизвестно откуда там появилась. Тогда мэр пообещал его заменить.

Что известно про "мост Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".



Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.