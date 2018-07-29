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Я пришла вовремя, а тут Слава, – Джамала поделилась историей о встрече с Вакарчуком

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Джамала встретилась со Святославом Вакарчуком
Джамала встретилась со Святославом Вакарчуком / Фото из соцсетей

Украинская певица Джамала показала очаровательные фото с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком и рассказала детали их неожиданной встречи.

После рождения сына Эмира-Рахмана Джамала решила не прекращать вокальную карьеру, а совмещать материнские обязанности с творчеством. Сейчас мальчику исполнилось 4 месяца, а певица не только успевает участвовать в шоу, но и записывать новые песни.

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Во время очередного визита на студию звукозаписи Джамала столкнулась со своим коллегой в шоу-бизнесе – Святославом Вакарчуком. В Stories артистка показала забавные кадры неожиданной встречи.

Я пришла вовремя петь, а здесь знаете, кто записывает вокал? Славик. Ну подожду,
– рассказала она.

Впоследствии вместе с Святославом Вакарчуком звезда записала отдельное видео. Фронтмен группы "Океан Эльзы" извинился за то, что заставил Джамалу ждать запись вокала и забавно покушал банан. Встреча прошла очень теплой, о чем свидетельствуют совместные фото артистов.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

На странице группы "Океан Эльзы" тоже появилась информация о встрече Джамалы и Святослава Вакарчука. Вокалист подчеркнул, что выходных артисты совсем не имеют.

"Летом у музыкантов не только фестивали, а еще и работа в студии и встреча с друзьями там же", – поделился впечатлениями от встречи Святослав Вакарчук.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Святослав Вакарчук Джамала
Источник: 24 Канал
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