20:00
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Я сотрудничаю с российскими артистами, если те не затрагивают политические темы, – Бебешко

63 Читати новину українською
Владимир Бебешко в шоу-бизнесе почти 40 лет
Владимир Бебешко в шоу-бизнесе почти 40 лет / 24 канал

Продюсер украинской сцены заявил, что продолжает делать аранжировки для российских артистов, однако с 2013-го года изменил отношение к некоторым из них.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе.

Я переработал со всеми, кого вы знаете: Киркоровым, Басковым, Леонтьевым. И продолжаю. Сейчас работаю с Вайкуле. Отношение меняется к тем, кто плохо относится к моей стране. Если они высказываются, что мы "бандеровцы" и "фашисты", то вычеркиваю их из своей жизни. Это просто неприятно. Если общаются нормально, и мы не трогаем политических тем, а только музыкальные, с теми я сотрудничаю и общаюсь. Это принципиальная позиция,
– сказал Бебешко.

Также он добавил, что с очень многими, кто затрагивал политическую тему и нехорошо говорил об Украине, он перестал общаться. Как это было с Лолитой Милявской, например.

Читайте также: Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
сегодня, 19:03 Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
Уляна Корицька
Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
сегодня, 17:14 Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
сегодня, 17:01 Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
Богдан Яременко
Прагматичное сближение: западные СМИ о результатах встречи Путина и Меркель
сегодня, 15:36 Прагматичное сближение: западные СМИ о результатах встречи Путина и Меркель
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
После шагов Путина Трамп точно подпишет закон об антироссийских санкциях, – эксперт
 31 июля 2017 , 19:30
Украина не решит конфликт с Россией без ВТО и МВФ, - эксперт
 17 августа 2013 , 13:56 8
Роналду раскритиковал российский стадион к ЧМ-2018
 24 июня 2017 , 21:35
Экс-полузащитник сборной Украины вернулся в США
 21 сентября 2017 , 13:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук