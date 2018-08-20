Я сотрудничаю с российскими артистами, если те не затрагивают политические темы, – Бебешко

Продюсер украинской сцены заявил, что продолжает делать аранжировки для российских артистов, однако с 2013-го года изменил отношение к некоторым из них.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе.

Я переработал со всеми, кого вы знаете: Киркоровым, Басковым, Леонтьевым. И продолжаю. Сейчас работаю с Вайкуле. Отношение меняется к тем, кто плохо относится к моей стране. Если они высказываются, что мы "бандеровцы" и "фашисты", то вычеркиваю их из своей жизни. Это просто неприятно. Если общаются нормально, и мы не трогаем политических тем, а только музыкальные, с теми я сотрудничаю и общаюсь. Это принципиальная позиция,

– сказал Бебешко.

Также он добавил, что с очень многими, кто затрагивал политическую тему и нехорошо говорил об Украине, он перестал общаться. Как это было с Лолитой Милявской, например.

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