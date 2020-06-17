В Украине продолжаются ослабление карантинных ограничений и уже активно работает транспорт. Однако пассажиры не всегда соблюдают меры безопасности, а в метро – безумные толпы.

О том, какова ситуация с транспортом в столице и соблюдают ли пассажиры дистанцию – узнавали журналисты 24 канала.

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Сегодня премьер-министр Украины поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию промониторить, какова ситуация в пригородных поездах. Пассажиры рассказывают, что практически все ходят в масках, но полиции не заметили. Однако не всегда в транспорте соблюдаются дистанции.

Какова ситуация в наземном транспорте

По наблюдениям журналистов 24 канала, в троллейбусах и автобусах карантинных ограничений придерживаются: людей запускают только через переднюю дверь и все придерживаются масочного режима.

В маршрутках есть люди даже на стоячих местах, а маски лишь формальность – ими не прикрывают лицо, мол, жарко и трудно дышать.

Смотрите прямое включение журналистки 24 канала о ситуации с транспортом:

Метро в Киеве

В столичном метрополитене правоохранители устраивают рейды и следят, соблюдают ли дистанцию и масочной режим. Сейчас уже составили примерно 40 протоколов, по одному из них суд выписал штраф на 17 тысяч гривен.

Метро в Киеве 17 июня 2020 года/ Фото Марины Мольки (24 канал)

Ситуация в столичном метрополитене / Фото Марины Мольки (24 канал)

Толпы людей в метро / Фото Марины Мольки (24 канал)

Пассажиры не соблюдают дистанции / Фото Марины Мольки (24 канал)

Кажется, украинцы спутали ослабление карантинных мер с полной их отменой. Однако ситуация с коронавирусом в стране еще не стабилизировалась. Большинство оправдывается, что просто устали от карантина и ограничений.

Как не подхватить коронавирус в метро / Инфографика 24 канала