Весной в России говорили о применении ядерного оружия против Украины, – СМИ
Источник:Newsweek
В России должностные лица уже обсуждали вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия в войне против Украины. Это происходило весной.
Соответствующие разговоры подтверждают электронные письма. Их получал российский правозащитник Владимир Осечкин от своего информатора в ФСБ с позывным "Ветер перемен".
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В России говорили о применении ядерного оружия против Украины
Как стало известно, тему применения ядерного оружия обсуждали российские генералы и сотрудники ФСБ. Диктатор Владимир Путин на таких разговорах не присутствовал.
Участники разговора считали, что Путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы поражение России в глазах противников и нейтральных стран. Также они обсуждали, что если диктатор отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, его решение может заблокировать военное командование.
Россия грозит Украине ядерным оружием
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что из своих вероятных ядерных испытаний Кремль производит "информационные пропагандистские вбросы", чтобы в мире все испугались "мощной России".
- Отметим, что если Россия прибегнет к применению ядерного оружия, то в дело вступят США.
- Также вероятный ответ подтвердили и в Вашингтоне. Там сообщили, что если Россия устроит циничные провокации с ядерным оружием на территории Украины – она получит ответ.
- Кстати, Россия готовится снова опробовать ядерную ракету "Satan-2" .
- Президент США Джо Байден скептически высказался по поводу комментария Владимира Путина. Российский диктатор заявил, что якобы не собирался применять ядерное оружие в Украине.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что заявление Шойгу о "грязной бомбе" – это бред.
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