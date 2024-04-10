У Путина есть 28 единиц: полковник запаса назвал самое опасное оружие России
Во время полномасштабного вторжения Россия использовала фактически все возможное запрещенное оружие. Однако в запасе Кремля еще есть самое опасное вооружение из всех.
Говорится о ядерных возможностях России. У них действительно хранится немало ядерного оружия, в частности тактического. Подробно о ядерном потенциале страны-агрессора 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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Ядерный потенциал России
Российская пропаганда во главе с самим Владимиром Путиным фактически непрерывно пугают весь мир своим ядерным оружием. В целом ядерный потенциал России можно разделить на несколько частей.
У них есть шахтные установки Р-36М и УР-100Н – главные ядерные силы, которые стоят в шахтах. Их есть 74 единицы и все они нацелены на США. Обслуживали все это наш Южмаш, потому что они разрабатывали ракеты РС-20 "Воевода". Сомневаюсь, что они в адекватном состоянии,
– отметил Петр Черник.
В России также есть подвижные установки РС-24 "Ярс" и "Тополь-М". Сами россияне декларируют, что таких пусковых установок есть около 500, которые на борту могут иметь от 3 до 6 боеголовок от 300 до 500 килотонн. Также есть ракеты Х-102 и "Искандер" может иметь ядерную боеголовку.
"Все это хорошо отслеживают, есть логика понимания, как их могут запустить. Но самым опасным остается ядерный подводный флот. У них есть до 28 ракетоносителей различного типа и класса. Наиболее дальнобойный и опасный – класса "Дельфин" – до 16 ракет типа Р-29. Это серьезное оружие", – подчеркнул военный эксперт.
Известно, что Соединенные Штаты могут сбить около 98% всего, что запустят россияне. Но даже 2%, которые могут долететь, это очень много. Важно, конечно, и килотоннаж ракеты, которую потенциально могут запустить.
Другой опасностью является тактическое ядерное оружие, то есть ядерные снаряды.
"Есть огромный страх ядерного прецедента. Если условно в Донецке взорвется ядерный снаряд – все будут понимать, что его применили россияне. Но вопрос – что с этим делать? С военной точки зрения вообще ничего не будет весить, но какой ответ дать американцам? Если не отвечают, то, например, Иран пригрозит уничтожить Израиль. Если не будет ответа, то они так и сделают", – добавил Черник.
Ядерная угроза для мира: что известно
- Недавно в The Economist вышел материал, который определяет возможные риски для Запада по ядерной угрозе. После начала большой российско-украинской войны в мире возросла угроза ядерной войны. Не только Россия угрожает ею, но и Китай, например, наращивает свой ядерный потенциал. В то же время некоторые аналитики считают, что арсенал Америки остается в десять раз больше, чем китайский, а война в Украине не так уж и сильно изменила баланс ядерных сил в мире. Россия, хоть не страдает от недостатка боеголовок, однако производить больше не может, ведь это огромные средства, которых у них просто нет.
- В этом контексте, в частности, важны выборы в США. Ведь Дональда Трампа считают сторонником жесткой ядерной позиции. В любом случае Штаты не имеют возможности производить значительное количество ядерных боеголовок, но у них имеются около 1900 единиц ядерного оружия в резерве. Поэтому есть шанс удвоить уже имеющийся арсенал ядерки.
- Для США, однако, есть и другая угроза. Так, развитие ракетной программы Северной Кореи и увеличение ядерного арсенала Китая, делает Штаты уязвимыми для атак. При этом аналитики отмечают, что ядерные "гонки" будут развиваться скорее вяло и медленно, ведь для всех стран это сложная задача и прежде всего финансовый вызов.