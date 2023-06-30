Польша намерена разместить у себя ядерное оружие в ответ на угрозу из Беларуси

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО. Это желание Варшава озвучила из-за того, что Путин размещает ядерное оружие в Беларуси.

Польский чиновник заверил, что они не хотят сидеть сложа руки, пока российский диктатор усугубляет всевозможные угрозы. Соответствующее заявление премьер-министр Польши сделал 30 июня после саммита ЕС в Брюсселе.

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Что заявила Польша о ядерном оружии

Окончательное решение будет зависеть от наших партнеров из США и НАТО. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении,

– заявил Моравецкий.

Он добавил, что в связи с тем, что Россия намерена развернуть тактическое ядерное оружие в Беларуси, Польша просит все страны НАТО принять участие в программе ядерного обмена.

"Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы", – заявил польский министр.

Следует отметить, что речь идет о программе распределения ядерного оружия в рамках НАТО Nuclear Sharing. Согласно ему, США разместили ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Nuclear Sharing – это программа сдерживания.

Что известно о размещении ядерного оружия в Беларуси