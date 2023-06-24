Еще одно предупреждение России: Жданов рассказал, как Запад будет реагировать на ядерный удар по Украине

Ядерные угрозы России звучат все чаще и более агрессивно. В США жестко отреагировали на шантаж страны-агрессора: в случае использования Кремлем ядерного оружия в Украине, страны НАТО могут расценить это как нападение на них.

Соответствующий проект резолюции зарегистрировали в Сенате демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Утверждают на документальном уровне

Американские конгрессмены отметили, что в случае ядерного удара российскими силами по Украине, произойдет выброс радиации и радиоактивное облако сможет достичь любой страны НАТО в Европе. И это Альянс может расценивать как нападение на него.

Об этом говорилось и год назад. А сейчас внесено в резолюцию для того, чтобы это имело форму документа,

– объяснил военный эксперт.

Олег Жданов прокомментировал инициативу американских конгрессменов по ядерным угрозам России: смотрите видео

Он напомнил, что первые ядерные угрозы со стороны России возникли летом 2022 года. Тогда прозвучало заявление, что НАТО будет считать использование ядерного оружия России, в результате которого радиация попадет в страны Альянса, нападением на себя. Если граждане, проживающие в странах НАТО, подвергнуться радиоактивному заражению, это будет расценено как покушение на убийство. Ведь от радиации на сегодняшний день лекарств нет.

"Сейчас США пытается на документальном уровне это утвердить. Посмотрим, как проголосует Сенат. И станет ли это инструментом действия. А также это еще одно предупреждение для России", - подчеркнул Олег Жданов.

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В американском Институте изучения войны считают, что Россия планирует размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси на постоянной основе. Это позволит Кремлю консолидировать контроль над Беларусью. Ранее МИД России отмечал, что расположение тактического ядерного оружия в Беларуси не связано конкретными сроками.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу с предупреждением: он отметил, что Россия хочет совершить теракт на Запорожской АЭС, которая является оккупированной захватчиками. По словам президента, такую информацию получила украинская разведка. В том числе и о том, что для совершения теракта все подготовлено.

Глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что угроза использования Россией ядерного оружия существует. Однако по его оценке страна-агрессор вряд ли решится ее применить.