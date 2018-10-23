11:37
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ. За кадром
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Як ректор КПІ Згуровський 53 наукових винаходи задекларував, а закордонну бізнес-імперію забув

      ЦРУ. За кадром 233 Читати новину українською

      Розслідування журналістів проекту ЦРУ про внутрішню кухню розподілу бюджетних грошей в КПІ спричинило справжній переполох та стало причиною масштабної перевірки, зініційованої самим ректором! А як щодо постаті самого пана Згуровського. Хто перевірятиме його декларацію?

      Сьогодні ми розповімо вам про блискавичну реакцію керівництва КПІ на кричущі факти щодо сумнівного господарювання у ввіреному їм виші. І не тільки.

      Читайте также:  Ічнянський апокаліпсис: диверсія недбалістю, або Хіба горять склади, як грошей повно

      Національні вищі навчальна заклади насправді – це такі собі держави у державі із чіткою ієрархією, законами та монархом із необмеженою владою. Ці структури надзвичайно закриті, тож, що відбувається всередині, якою є внутрішня кухня, дізнатись практично неможливо.

      Наша команда вже уважно придивлялась до не надто прозорих процесів, що відбувалися в медунівеситетах імені Богомольця та Одеському медіні, але жодної реакції від їхніх очільників ми так і не дочекалися. Чого не скажеш про ректора національного технічного університету КПІ – Михайла Згуровського. 


      Михайло Згуровський

      Коротко нагадаю, що предметом розслідування першої програми із цього КПІшного циклу були сумнівні схеми при розподілі університетських грошей на ремонти в університетських гуртожитках.

      Як вдалося з’ясувати, підряди якимось дивним чином потрапляли до фірм, які так чи інакше пов’язані із чинним проректором Ковальовим – то він був засновником фірми, то в ній працювала його дружина, то брат, то очільник підрядника – екс-співробітник КПІ.

      Відео: розслідування програми ЦРУ про КПІ

      І таких збігів ми нарахували чимало. Та може нічого й страшного. Але на перевірку ці компанії виявилися пустушками. Це конфлікт інтересів чи ні? І чи прозоро використовувались кошти? Питання ці ми задавали офіційно.

      Далі журналісти вийшли на ще один кейс – земля, що належить КПІ, активно забудовується комерційними ЖК.

      Ще у 90-х планувалося, що на цій землі мали б будуватися навчальні корпуси та гуртожитки, тобто розвиватися комплекс КПІ. Але щось пішло не так. За 11 років на території КПІ виросли аж 4 висотки. І лише наразі добудовується один-єдиний гуртожиток.

      Звісно, нас зацікавило, а на яких умовах університет віддав землю під комерційну забудову? А земля тут не копійчана – в кількох кілометрах від Майдану.

      Інвестиціні договори із забудовниками – таємниця за сімома замками. Лише один із забудовників ЖК "Кампус" в офіційній переписці із нами необачно привідкрив завісу таємних договорів та повідомив, що в обмін на землю готовий жертвувати 10% збудованих площ. Щоправда вже після ефіру на сайті КПІ зявився документ, в якому цей же забудовник відмовляє КПІ розголошувати журналістам деталі інвестиційних договорів. Щось вони один з одним позицію узгодити не встигли.

      І ще до цієї теми: збіг чи не збіг, але у нових ЖК квартири мають проректори КПІ. Конфлікт інтересів – чи ні? Питання! Наші журналісти неодноразрово добивалися інтерв'ю з цих питань і в самого ректора, і писали запити, і ходили до приймальні в години офіційного прийому. Жодної реакції.

      Писали ми листи із проханням зустрітися для інтерв'ю і на особисту пошту ректора Михайла Згуровського. І нарешті нас почули.

      Спочатку отримали обнадійливу відповідь, що він у всьому розбереться та все розповість, тільки-но повернеться з відпустки з-за кордону.

      Так от цікаво, що поки ми готували матеріал, в КПІ наші запити вперто ігнорували, та тільки програма вийшла в ефір, виш почав реагувати.


      Заява, опублікована на сайті КПІ

      Вже наступного дня ми побачили на офіційному сайті розпорядження, підписані ректором Згуровським про терміново призначені внутрішні перевірки в самому виші.

      Більше того, пан Згуровський ініціював звернення про переврку КПІ держаудитслужбою та довів про це до відома Міністерство освіти України. Такій блискавичній реакції ми щиро були здивовані.

      Читайте также:  Майстер-клас із розкриттям секретів неймовірних фокусів від фігурантів гучних кримінальних справ

      А ще й тому факту, що усі документи ректор підписував власноруч, хоча нам у листі писав нам, що у ці дні ще перебуватиме у відпустці на Кіпрі.

      Як згодом з’ясувалося, через розслідування ЦРУ пан Згуровський терміново перервав відпустку. І у підтвердження цього навіть оприлюднив посадкові талони на літак Ларнака – Київ. 

      Та хотіли запитати ми пана Згуровського не лише про політехнічні схеми, а й про великий закордонний бізнес його родини, якого в декларації-то не виявилося.

      Справа у тому, що нашим журналістам, які досліджували цю тему разом зі студентським активом КПІ, вдалося віднайти нерухомість родини Згуровських у США. Там – будинки, зареєстровані на його дружину, а ще сліди продажу нерухомості, яка була зареєстрована на Михайла Згуровського та його сина Олександра.

      А далі – більше. Як виявилося, Згуровський старший та молодший заснували цілу будівельну компанію в Чорногорії та взялися продавати апартаменти на березі моря. Продають, до речі, і нашим співвітчизникам.

      Наш агент дзвонив та цікавився в якості клієнта цінами. Йому запропонували купити квартиру, метражем у 50 "квадратів", за понад 100 тисяч доларів. А на зустріч із потенційним клієнтом прийшов сам Олександр Згуровський, тобто син Михайла Захаровича.

      Звісно, ми офіційно листом питали Михайла Захаровича про закордонну нерухомість, чорногорську будівельну компанію та намагалися дізнатись причину – чому цих активів немає в його декларації. От 53 наукових винаходи вказав, а цілу закордонну бізнес-імперію забув.

      Читайте также:  Земля навколо озера Наварія: чому елітну ділянку на Львівщині замість АТОвців отримали чиновники

      Попри обіцянки пана ректора надати відповіді на усі наші питання, ми отримали багатозначну відповідь: мовляв, нехай відповіді на наші питання дають фахівці у сфері запобігання корупції та міжнародного права.

      А ще ми помітили дивні рухи у реєстрах. Склад засновників та власників чорногорської компанії "Скай девелопмент" станом на 24 вересня – тут бачимо 50 на 50 Михайло та Олексанрд Згуровські, а ось витяг з чорногорського реєстру станом на 16 жовтня – тут у засновниках значиться лише Згуровський-молодший. Олександр зі 100% власності.

      Дуже схоже, що, дізнавшись про зацікавленість журналістів, родина ректора почала активно підчищати чорногорські сліди.

      Звісно, це все питання до антикорупційних органі. У першу чергу, ретельну перевірку декларації пана ректора Михайла Згуровського, який, я наголошу, від початку року ще й голова наглядової ради "Укроборонпрому", має зробити НАЗК.

      А ми таки чекаємо від пана Михайла Згуровського конкретних відповідей на наші питання. І окремо дякуємо за миттєву реакцію на факти, викладені у першій програмі.

      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Киева Видеоблоги Образование е-декларирование ЦРУ. За кадром
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Соратники Януковича продовжують вести антиукраїнську політику
       24 июня 2017 , 16:57
      Про п'яні суддівські ДТП, або карета "швидкої" як засіб втечі від ганьби
       9 января , 09:00
      Що таке RAB-тарифи та чи стануть українці рабами тарифів
       27 января , 20:00
      Гроші з води, або хто в цій країні переможе рибну мафію?
       10 июня 2017 , 13:00
      Про того, хто залишається на плаву при будь-якій владі
       29 октября 2017 , 22:00
      Обмануті туристи: чи захистить нас обіцяний чиновниками контроль за діяльністю туроператорів
       24 сентября , 11:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук