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      Японский футболист признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

      9 Читати новину українською
      Такуми Минамино – футболист недели в Лиге Европы
      Такуми Минамино – футболист недели в Лиге Европы

      Полузащитник "Зальцбурга" Такуми Минамино признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

      Минамино в поединке Лиги Европы против норвежского "Русенборга" (5:2) стал автором хет-трика. Японец стал первым представителем своей страны, забил три мяча в одном еврокубковом матче.

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      Отметим, что среди претендентов на это звание были: полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна, нападающий "Зальцбурга" Такуми Минамино, хавбек "Айнтрахта" Мията Гачинович и игрок "Олимпиакоса" Костас Фортунис.

      Напомним, что официальный сайт УЕФА обнародовал символическую сборную недели в Лиге Европы. Примечательно, что в числе 11-ти лучших оказался и защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

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      Теги: Футбол Спорт Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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