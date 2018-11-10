Японский футболист признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник "Зальцбурга" Такуми Минамино признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Минамино в поединке Лиги Европы против норвежского "Русенборга" (5:2) стал автором хет-трика. Японец стал первым представителем своей страны, забил три мяча в одном еврокубковом матче.
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Отметим, что среди претендентов на это звание были: полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна, нападающий "Зальцбурга" Такуми Минамино, хавбек "Айнтрахта" Мията Гачинович и игрок "Олимпиакоса" Костас Фортунис.
Напомним, что официальный сайт УЕФА обнародовал символическую сборную недели в Лиге Европы. Примечательно, что в числе 11-ти лучших оказался и защитник "Динамо" Виталий Миколенко.
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