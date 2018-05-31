13:39
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Яркая Кончита Вурст потрясла кардинальной сменой имиджа: фото

288 Читати новину українською
Кончита Вурст сменила имидж
Кончита Вурст сменила имидж / escunited.com

Победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст, которая эпатировала на песенном конкурсе, поразила поклонников сменой своего имиджа. Соответствующие фото появились на Instagram-странице звезды.

Весь мир привык к необычному образу Кончиты Вурст. Хотя роскошные волосы и идеальный макияж в сочетании с мужской бородой сначала шокировали поклонников Евровидения. Однако такая нетипичная внешность и вокальное мастерство стали ключом успеха Кончиты Вурст на песенном конкурсе.

Читайте также: Кончита Вурст навсегда меняет имидж

После победы артистка не перестает удивлять общественность. Теперь Кончита Вурст решилась на кардинальные изменения: она сделала новую прическу и изменила цвет волос.

В социальной сети Кончита Вурст продемонстрировала неожиданные изменения. Звезда предстала перед поклонниками в образе блондинки со светлой бородой. Перед камерой Кончита Вурст позировала в роскошном платье в черно-белую полоску.

Стоит отметить, что в таком образе Кончита Вурст приняла участие в "Бале жизни", который ежегодно проводят в Вене. Целью светского мероприятия является благотворительность. Организаторы проводят сбор средств на борьбу со СПИДом.

Напомним, что австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, недавно шокировал заявлением о своем ВИЧ-положительном статусе. 29-летняя артистка решилась на признание из-за угроз бывшего партнера обнародовать ее диагноз.

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Андрей Курков: Донбасса сейчас в книгах много, а Крыма нет
сегодня, 13:00 Андрей Курков: Донбасса сейчас в книгах много, а Крыма нет
48
Украина врет, вспомните Скрипаля: как в России отреагировали на инсценировку смерти Бабченко
сегодня, 12:30 Украина врет, вспомните Скрипаля: как в России отреагировали на инсценировку смерти Бабченко
396
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1868
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сегодня, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 1050
Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
сегодня, 10:01 Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
Наталія Лебідь 818
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук