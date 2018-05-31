Яркая Кончита Вурст потрясла кардинальной сменой имиджа: фото

Победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст, которая эпатировала на песенном конкурсе, поразила поклонников сменой своего имиджа. Соответствующие фото появились на Instagram-странице звезды.

Весь мир привык к необычному образу Кончиты Вурст. Хотя роскошные волосы и идеальный макияж в сочетании с мужской бородой сначала шокировали поклонников Евровидения. Однако такая нетипичная внешность и вокальное мастерство стали ключом успеха Кончиты Вурст на песенном конкурсе.

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Допис, поширений conchita (@conchitawurst) 22 Лют 2018 р. о 10:58 PST

После победы артистка не перестает удивлять общественность. Теперь Кончита Вурст решилась на кардинальные изменения: она сделала новую прическу и изменила цвет волос.

В социальной сети Кончита Вурст продемонстрировала неожиданные изменения. Звезда предстала перед поклонниками в образе блондинки со светлой бородой. Перед камерой Кончита Вурст позировала в роскошном платье в черно-белую полоску.

Допис, поширений conchita (@conchitawurst) 30 Тра 2018 р. о 12:54 PDT

Стоит отметить, что в таком образе Кончита Вурст приняла участие в "Бале жизни", который ежегодно проводят в Вене. Целью светского мероприятия является благотворительность. Организаторы проводят сбор средств на борьбу со СПИДом.

Допис, поширений conchita (@conchitawurst) 30 Тра 2018 р. о 7:31 PDT

Допис, поширений conchita (@conchitawurst) 30 Тра 2018 р. о 10:48 PDT

Напомним, что австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, недавно шокировал заявлением о своем ВИЧ-положительном статусе. 29-летняя артистка решилась на признание из-за угроз бывшего партнера обнародовать ее диагноз.