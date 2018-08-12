Ярмоленко остался в запасе на матч "Вест Хэма" против "Ливерпуля"
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "Вест Хэма" на матч первого тура Английской премьер-лиги против "Ливерпуля" в воскресенье, 12 августа.
Ярмоленко, который играет на правом фланге полузащиты, начнет матч в запасе. При этом на данной позиции выйдет Фелипе Андерсон, который тоже перебрался к "молотобойцам" летом 2018 года.
Читайте также: Украинец Лунин выиграл первый трофей с мадридским "Реалом": фото
Напомним, матч "Вест Хэма" против "Ливерпуля" начнется в 15:30.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Босс "Феррари" Алонсо просто фантастический11 апреля 2011 , 14:16
БК "Донецк " стал победителем регулярного чемпионата17 апреля 2011 , 19:03
Перестрелка без жертв. "Милан" - "Рома" - 2:2. ВИДЕО16 декабря 2013 , 21:13
"Шахтер" в Лиге чемпионов заработает минимум 8,6 миллиона евро15 сентября 2014 , 15:52