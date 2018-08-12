Ярмоленко остался в запасе на матч "Вест Хэма" против "Ливерпуля"

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "Вест Хэма" на матч первого тура Английской премьер-лиги против "Ливерпуля" в воскресенье, 12 августа.

Ярмоленко, который играет на правом фланге полузащиты, начнет матч в запасе. При этом на данной позиции выйдет Фелипе Андерсон, который тоже перебрался к "молотобойцам" летом 2018 года.

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5️⃣ new signings in our starting line-up! pic.twitter.com/2A8WR21Xo2 — West Ham United (@WestHamUtd) 12 серпня 2018 р.

Напомним, матч "Вест Хэма" против "Ливерпуля" начнется в 15:30.

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