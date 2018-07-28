Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить в товарищеском матче
Лондонский "Вест Хэм" победил "Ипсвич" в контрольном поединке со счетом 2: 1. Ярмоленко вышел в старте и отыграл 63 минуты, после чего был заменен.
За отведенное ему время Андрей много брал инициативу на себя, принял участие в голевой атаке, сыграл на Райана Фредерикса, который сделал голевой пас на Фелипе Андерсона.
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Также украинец отметился парочкой опасных навесов, а вот свой момент в концовке первого тайма не реализовал – вратарь "Ипсвича" перевел мяч на угловой.
Напомним, трансфер украинца обошелся "Вест Хэму" в 20 миллионов евро. С лондонским клубом Андрей подписал четырехлетний контракт.
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Источник: 24 Канал
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