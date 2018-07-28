Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить в товарищеском матче

Лондонский "Вест Хэм" победил "Ипсвич" в контрольном поединке со счетом 2: 1. Ярмоленко вышел в старте и отыграл 63 минуты, после чего был заменен.

За отведенное ему время Андрей много брал инициативу на себя, принял участие в голевой атаке, сыграл на Райана Фредерикса, который сделал голевой пас на Фелипе Андерсона.

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Felipe Anderson and Arnautovic with the goals and it's another pre-season win! pic.twitter.com/hj2xK7DB2s — West Ham United (@WestHamUtd) 28 июля 2018 г.

Также украинец отметился парочкой опасных навесов, а вот свой момент в концовке первого тайма не реализовал – вратарь "Ипсвича" перевел мяч на угловой.

Напомним, трансфер украинца обошелся "Вест Хэму" в 20 миллионов евро. С лондонским клубом Андрей подписал четырехлетний контракт.

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