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      Ярмоленко в "Вест Хэме" заменит скандальный игрок

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      Насри перешел в Вест Хэм
      Насри перешел в Вест Хэм / whufc.com

      У украинского хавбека "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко появился конкурент. Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком лондонского клуба.

      31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с молотобойцами контракт до конца сезона.

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      В контракте также предусмотрена опция продления сотрудничества, информирует официальный сайт "молотобойцев".

      Насри не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2017 года. В феврале он был дисквалифицирован за допинг.

      Француз станет заменой Андрею Ярмоленко, который из-за травмы выбыл на длительный срок.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы Андрей Ярмоленко
      Источник: 24 Канал
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