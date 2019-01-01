Ярмоленко в "Вест Хэме" заменит скандальный игрок

У украинского хавбека "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко появился конкурент. Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком лондонского клуба.

31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с молотобойцами контракт до конца сезона.

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В контракте также предусмотрена опция продления сотрудничества, информирует официальный сайт "молотобойцев".

Насри не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2017 года. В феврале он был дисквалифицирован за допинг.

Француз станет заменой Андрею Ярмоленко, который из-за травмы выбыл на длительный срок.

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