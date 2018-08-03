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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Ярмоленко восстановится к матчу "Вест Хэма" с "Ливерпулем"

57 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко восстановится к матчу с "Ливерпулем"
Андрей Ярмоленко восстановится к матчу с "Ливерпулем"

Украинский футболист Андрей Ярмоленко пропустил контрольный поединок "Вест Хэма" против "Майнца", а также не сыграет в заключительном спарринге с "Анжи".

Травма Ярмоленко оказалась несерьезной, а тренерский штаб "молотобойцев" решил просто поберечь Андрея.

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Как указывает официальный сайт "Вест Хэма", украинский футболист должен быть готов к старту сезона АПЛ. Первый матч нового сезона чемпионата Англии "Вест Хэм" проведет 12 августа против "Ливерпуля".

Напомним, что 11 июля Андрей Ярмоленко официально сменил клуб, став игроком английского "Вест Хэма".

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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