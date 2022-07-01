В оккупированной Ясиноватой пылает железнодорожный узел, через который враг перегонял технику

Россияне несут потери даже на захваченных территориях. В Донецкой области они потеряли склад с боеприпасами.

В сеть попали видео с пожаром на железнодорожном узле в оккупированной Ясиноватой. Именно через него перегоняли вражескую технику.

К теме Славная украинская "Валькирия" снова попала во вражеский склад боеприпасов

От удара загорелся склад с боеприпасами. В городе звучали взрывы.

По железной дороге уже наносили удар

Оккупантам не везло в Ясиноватой и раньше. В частности, в начале мая советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что у россиян перебои с логистикой. Причиной этого является разрушение еще одного стратегически важного сообщения – Ясиноватского транспортного железнодорожного узла.

Ясиноватая располагается в 21 километре от Донецка. У города было пять железнодорожных развязок, которые соединяли его с Киевом, Луганском, Днепром, Харьковом и Ростовом-на-Дону в России. С 2014 года Ясиноватую оккупировали российские убийцы.

Кстати 20 боевых вылетов: авиация ВСУ накрыла огнем 2 ротные тактические группы и склад боеприпасов России

Где еще недавно уничтожили склады

В Луганской области, в оккупированном с 2014 года городе Кадиевка, загорелся склад боеприпасов россиян. Это произошло в ночь на 1 июля. Очевидцы слышали взрывы от детонации оружия и видели огонь в разных уголках города.

Также в Луганской области, в Зимогорье и Белом, взорвались российские склады. Населённые пункты находятся в 50 километрах от ближайших позиций Вооруженных Сил Украины. Однако официальной информации о причастности украинских защитников к взрывам нет.

Склады пылают и в России

В 80 километрах от Москвы 22 июня взорвался склад с вооружением. Он размещался в селе Брастово Владимирской области. Там хранился арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России.

Боеприпасы от огня начали детонировать. Захватчики потеряли более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 "Конкурс" и снарядов к ним. Также погибли три военных.

Обратите внимание – россияне убивают украинцев в Одесской области: смотрите видео