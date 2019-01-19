Ястремская – очень талантливая теннисистка, – Серена Уильямс о юной украинской сенсации

На пути в 1/8 стадию Australian Open-2019 семикратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии в двух сетах обыграла 18-летнюю украинку Даяну Ястремскую.

После матча украинка расплакалась, однако Уильямс ее подбодрила. Даяна получила массу комплиментов от 23-кратной чемпионки турниров "Большого Шлема".

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Ты сыграла замечательно, ты справилась очень хорошо. Ты была потрясающей, не плачь. Ты просто молодец,

– сказала легендарная американка и обняла Ястремскую по завершении встречи.

"Как только мы подошли к сетке, я увидела, что она была очень расстроена. И мне это понравилось. Это показывает, что она здесь не для того, чтобы просто сыграть хороший матч, а для того, чтобы победить. Она хотела победить. Это очень тронуло мое сердце. Я считаю, что она очень талантливая, и мне приятно видеть такую отдачу", – добавила Уильямс.

В следующем раунде соперницей Серены станет Симона Халеп, одолевшая ее сестру Винус Уильямс в двух сетах.

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