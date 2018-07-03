Ястремская победила в "украинском дерби" на престижном турнире в Италии

Теннисистки, которые не пробились на Wimbledon, начали турнир из серии ITF на грунтовом покрытии с призовым фондом $60 000 в Риме (Италия).

В матче стартового круга между собой сошлись две украинских теннисистки – Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. Во второй круг удалось выйти Даяне - 6:3, 6:4.

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В течение встречи Ястремская допустила восемь двойных ошибок, реализовала семь из двенадцати брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче.

В прошлом году Даяна и Катарина уже играли друг против друга на уровне ITF Pro Circuit: в финальном матче 60-тысячника в венгерском Дунакеси титул завоевала уроженка Одессы.

Во втором круге турнира в Риме Ястремская встретится с победительницей матча между венгеркой Рекой-Луцой Яне и Жаклин Адиной Кристиан из Румынии.

Даяна Ястремская – Катарина Завацкая 2:0 (6:3, 6:4)