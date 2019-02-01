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      Ястремская уверенно обыграла опытную испанку и пробилась в полуфинал турнира WTA

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      Ястремская сумела пробиться в полуфинал
      Ястремская сумела пробиться в полуфинал / GETTY IMAGES

      Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела пробиться в полуфинал на престижных соревнованиях в Таиланде.

      В 1/4 финала турнира WTA в Хуахине третья ракетка Украины обыграла Гарбине Мугурусу из Испании.

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      Даяна уверенно победила в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:1.

      В первые партии соперницы устроили обмен подачами. Сначала проиграла свою подачу именно Даяна. Однако в шестом гейме Ястремская ответила обратным брейком. В двух следующих геймах соперницы снова обменялись брейками и судьба сета решалась на тайбрейке, где сильнее была украинка.

      Во втором сете Ястремская трижды взяла подачу испанки и выиграла поединок.

      Украинка в полуфинале сыграет против Магды Линет.

      24 канал писал, что отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр прокомментировал отказ своей дочери выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. По его словам, теннисистка была готова сыграть за "сине-желтых" два матча несмотря на трагедию, которая произошла в их семье.

      Однако, позже стало известно, что Даяна Ястремская таки сыграет за национальную сборную Украины в Польше в рамках Кубка Федерации.

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      Теги: Спорт Теннис Даяна Ястремская
      Источник: 24 Канал
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