Ястремская уверенно обыграла опытную испанку и пробилась в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела пробиться в полуфинал на престижных соревнованиях в Таиланде.

В 1/4 финала турнира WTA в Хуахине третья ракетка Украины обыграла Гарбине Мугурусу из Испании.

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Даяна уверенно победила в двух сетах – 7:6 (7:5), 6:1.

В первые партии соперницы устроили обмен подачами. Сначала проиграла свою подачу именно Даяна. Однако в шестом гейме Ястремская ответила обратным брейком. В двух следующих геймах соперницы снова обменялись брейками и судьба сета решалась на тайбрейке, где сильнее была украинка.

Во втором сете Ястремская трижды взяла подачу испанки и выиграла поединок.

Украинка в полуфинале сыграет против Магды Линет.

24 канал писал, что отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр прокомментировал отказ своей дочери выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. По его словам, теннисистка была готова сыграть за "сине-желтых" два матча несмотря на трагедию, которая произошла в их семье.

Однако, позже стало известно, что Даяна Ястремская таки сыграет за национальную сборную Украины в Польше в рамках Кубка Федерации.

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