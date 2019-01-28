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      Ястремская впервые попала в топ-50 рейтинга WTA, Цуренко и Свитолина сохранили позиции

      6 Читати новину українською
      Даяна Ястремская
      Даяна Ястремская / btu.org.ua

      Всемирная теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг теннисисток по результатам Открытого чемпионата Австралии.

      Лучшая из украинок Элина Свитолина, защитив прошлогодние очки в четвертьфинале "Мэйджора", осталась на 7 месте. Леся Цуренко, которая выбыла во втором раунде соревнований, как и Свитолина, не изменила своих позиций и удержалась на 24 строке.

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      А вот с личным рекордом эта неделя начинает 18-летняя Даяна Ястремская. В Австралии украинка праздновала свои первые победы на турнирах "Большого Шлема" и в итоге дошла до третьего раунда.

      Ястремская дебютирует в топ-50 и присоединяется к списку украинок, которым удавалось попасть в пятьдесят сильнейших в мировом рейтинге: Элины Свитолиной, Елены Бондаренко, Натальи Медведевой, Леси Цуренко, Екатерины Бондаренко, Юлии Вакуленко, Елены Татарковой и Марии Корытцевой.

      Также 20 позиций в обновленной мировой классификации потеряла Ангелина Калинина (127), а Марта Костюк опустилась на 39 строк (155).

      Что же касается первой десятки сильнейших теннисисток мира, то с 28 января на первое место в рейтинге WTA поднялась 21-летняя Наоми Осака. Победительница Australian Open-2019 стала первой в истории японкой, которой удалось возглавить мировой рейтинг.

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      Второй ракеткой мира стала чешка Петра Квитова, уступившая Осаке в финале "Мэйджора".

      Также положение в WTA после турнира в Мельбурне смогли улучшить американка Слоан Стивенс, чешка Каролина Плишкова, Кики Бертенс из Нидерландов и белоруска Арина Соболенко, которая дебютировала в топ-10. Румынка Симона Халеп, немка Анжелик Кербер и датчанка Каролин Возняцки, в свою очередь, не смогли защитить прошлогодние очки на Australian Open и опустились в мировом рейтинге.

      Украинские теннисистки в топ-200 мирового рейтинга WTA

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      Теги: Спорт Теннис Леся Цуренко Даяна Ястремская Марта Костюк Серена Уильямс Елина Свитолина Australian Open
      Источник: 24 Канал
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