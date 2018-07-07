Jay-Z покатался на гидроцикле и стал мемом соцсетей: забавная подборка

Еще в 2016 году американский рэпер Jay-Z отдыхал со своей семьей на итальянской Сардинии, где попробовал развлечься на гидроцикле. Но его серьезное выражение лица пользователи вспомнили только через 2 года и создали вокруг этой темы множество забавных мемов.

Похоже, водные развлечения совсем не по душе Jay-Z, поскольку фанаты подняли старое фото из просторов сети и увидели его "несчастное выражение лица". И действительно, его лицо выглядит настолько серьезным, что оно должно когда-то было стать темой для шуток. Исполнитель мчится по воде на гидроцикле, на нем спасательный жилет и шлем, а вид у него очень напряженный и сосредоточенный.

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"Jay-Z – первый человек, который выглядит на гидроцикле так, будто он едет на работу, а не развлекается", "Он – первый несчастный человек на гидроцикле", – шутят пользователи.



Jay-Z в Италии в 2016 году



Вирусный снимок заполонил социальные сети, поэтому предлагаем вам взглянуть на самые остроумные образцы.

Jay-Z the first man in history to look miserable on a Jet-Ski pic.twitter.com/zKSrTom4wb — Cass Anderson (@casspa) 4 липня 2018 р.

jay-z on a jetski be looking like dr nefario lmao pic.twitter.com/weXhN9aGmY — lourdes d (@lrmsix) 3 липня 2018 р.

Jay Z was in James Bond pic.twitter.com/RrbgR6YI0o — PUNKIN (@Pap3rP) 4 липня 2018 р.

I GOT 99 problems and this picture is one ! #Jay-Z pic.twitter.com/7oSylSzwJ1 — Lacrem (@Lacremm) 5 липня 2018 р.

Nah man Jay z doesn’t deserve this pic.twitter.com/2SJIIrsZGg — . (@Pat7Ewing) 5 липня 2018 р.