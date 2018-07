Эда Ширана обвинили в плагиате песни и требуют 100 миллионов долларов компенсации: видео

На знаменитого британского исполнителя Эда Ширана подали в суд. Его обвиняют в плагиате знаменитой композиции "Thinking Out Loud".

Певца обвинили в том, что его песня списана с композиции Марвина Гея под названием "Let's Get It On". Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также: Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года

Компания Structured Asset Sales, которая подала иск на музыканта, владеет правами на песню Марвина Гея и требует от Ширана 100 миллионов долларов компенсации..

Отметим, что Эда Ширана обвиняют в плагиате не впервые. В 2016 году был подан иск Таунсендом-младшим, в котором он заявил, что песня Ширана копирует "мелодию, ритм, гармонию, ударные, бас, бэк-вокал и темп" произведения Марвина Гея, записанного в 1973 году.

Ed Sheeran – Thinking Out Loud: видео

Marvin Gaye - Lets get it on: видео