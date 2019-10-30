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      Экоквартира айтишника: пример компактной студии в скандинавском стиле

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      В компактной квартире дизайнерам удалось эффективно использовать пространство со студией и спальней.

      Над проектом однокомнатной квартиры в новом ЖК в Шевченковском районе Киева работала дизайнер Екатерина Луференко, пишет The Village.

      Заказчиком оказался молодой IT-специалист. Основным его пожеланием было, чтобы пространство со студией и спальней было использовано максимально эффективно.

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      По его замыслу, квартира общей площадью 46 квадратных метров должна быть просторной и функциональной одновременно.

      квартира Київ перепланування
      Владелец пожелал, чтобы квартира была просторной и функциональной / Фото: The Village

      Как расширили площадь? Чтобы рационально использовать небольшую площадь помещения, дизайнеры прибегли к перепланировке – перегородку между спальней и гардеробной несколько сместили. "Выиграть" пространство удалось и для технической зоны в санузле: возле ванной разместили шкаф, где спрятали стиральную машину и бойлер.

      Владелец пожелал, чтобы дизайн его квартиры был выдержан в скандинавском минимализме. Чем особый скандинавский стиль в интерьере, читайте в материале.

      квартира Київ екоквартира айтішника
      Стена с растительным орнаментом – "изюминка" квартиры / Фото: The Village

      В квартире сделали упор на натуральные материалы, светлые стены и дерево. Цветной акцент добавили стеной с растительным орнаментом.

      Хозяин целый день работает за экраном, поэтому дома хотел бы возвращаться в более естественную среду. Хотелось, чтобы квартира была eco-friendly,
      – рассказала дизайнер.

      Среди других деталей, которые не сразу бросаются в глаза, но добавляют уюта и уравновешенности, диван темно-зеленого оттенка с цветными подушками, который при необходимости трансформируется в дополнительное спальное место, встроенные врезные светильники, шторы и ковер "под мешковину".

      квартира дизайн інтерєр диван
      Диван глубокого зеленого оттенка добавляет уюта помещению / Фото: The Village

      На полу в санузле использовали два вида плитки. Плитка на полу добавляет природных мотивов, отдаленно напоминает деревянный паркет. Как правильно подобрать цвет для ванной комнаты – читайте в материале журналистов 24 канала.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Идеи для интерьера Дизайн Фотоновости
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