Экологический терроризм: Ахметов против жителей Кривого Рога

Олигарх Ринат Ахметов планирует разместить химическое производство рядом со спальными районами Кривого Рога. В зоне риска – большие жилые массивы, где более 100 тысяч человек.

Кривой Рог – один из наиболее загрязненных городов Украины. Промышленные гиганты ежегодно выбрасывают в воздух города более 300 тысяч тонн вредных веществ.

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Община Кривого Рога бьет тревогу: их ждет новая угроза. Компания Рината Ахметова планирует разместить производство минеральных удобрений у их дома. Основная опасность этого предприятия – в воздух может попасть аммиак.

Влияние на грунтовые воды, основная пыль, которая будет выделяться, а также вредные газы – они будут идти как раз в сторону жилой застройки. А это уже вред для здоровья,

– отметила председатель фракции "Самопомич" в Криворожской городском совете Людмила Бурман.

Это отрицает и уверяет, что производство – безопасное генеральный директор компании "Украинские минеральные удобрения" Алексей Афанасьев. "Наше производство не представляет собой ни химического производства, ни какого-то вредного для экологии производства", – заверил директор предприятия.



Однако, жители Кривого Рога – словам предпринимателей не верят. Чтобы выразить сопротивление выходят на акцию под городской совет. Требуют чтобы депутаты отменили разрешение на аренду земли для опасного производства.



Криворожане проводят акцию под горсоветом



Депутатское большинство игнорирует позицию жителей. И даже не рассматривает их требование. Община же настаивает: производство азотного удобрения должно быть за пределами города.

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Депутат Днепровского областного совета Анатолий Ивахно отметил, что они должны найти альтернативный вариант в том месте, где живут люди. Остановить беспредел олигарха требует в Министерстве экологии.

В Министерство экологии мы привезли 7350 подписей, и соответственно это является результатом как работы инициативной группы так и самоорганизации криворожан,

– заявила Людмила Бурман.