"Воевать будут только бедные?": заработает ли в Украине экономическое бронирование, как повлияет на мобилизацию

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На третий год войны Украина столкнулась с двумя связанными проблемами – людей не хватает в армии, и одновременно их не хватает бизнесу для поддержания экономики. "Воевать или работать" – принцип устойчивости Украины, озвученный президентом Зеленским в этом году, однако и его оказалось сложно реализовать.

В начале 2024 года во властных кругах заговорили об экономическом бронировании – современное дополнение к имеющейся процедуре бронирования, базирующейся еще на советских правилах. Критерием бронирования здесь должен стать либо доход человека и налоги, что он платит государству, либо сбор, который готов уплатить за человека работодатель.

Идея экономического бронирования вызвала как одобрение, так и предостережения – ведь это будет означать, что "воевать будут только бедные". В конце концов, 11 мая, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании, инициированный председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой. Что известно о документе и как к нему относится бизнес – читайте в материале 24 Канала.

"Воевать или работать"

В январе 2024 года во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе президент Зеленский впервые озвучил принцип, который хотели бы услышать украинские бизнесы и представители так называемого "экономического фронта".

Если ты мобилизационного возраста, тогда согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Ты будешь воевать или работать,

– заявил тогда Зеленский.

Президент отметил, что "в Украине нельзя просто дышать воздухом", поскольку она находится в войне. И поэтому у каждого украинца есть два выбора – либо работать, либо воевать. По словам Зеленского, зарплата одного военного – это налоги 6 – 8 человек. Президент отметил, что партнерская помощь не покрывает заработные платы военнослужащим, это все берется из государственного бюджета.



Зеленский в Давосе / Getty Images

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Уже в начале марта этот принцип оформился в идею экономического бронирования: в правительстве начали работу над бронированием в обмен на уплату налогов, которые будут направлять на нужды армии.

Это не вопрос мобилизации, это немножко другой вопрос. Не может такого быть, что кто-то не вкладывается в войну в стране. Даже если ты сегодня не находишься на переднем крае, в третьем эшелоне, на полигоне, учебном центре,

– отметил тогда советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк 24 Каналу.

Он добавил, что это можно делать, в частности, через вклад в экономику, ведь такой подход является системным. Он нужен, чтобы у Украины были экономические ресурсы для ведения войны. Частично эту дискуссию должны провести благодаря закону о мобилизации.

Офис Президента и инициативная группа нардепов, которую собрал председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха, рассматривали различные идеи относительно экономического бронирования. В ОП считают, что нужно опираться на размер реальной заработной платы. Нижняя "граница входа", что позволит претендовать на экономическое бронирование, – это. В то же время группа депутатов являются сторонниками внедрения налога, вроде военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за негоИдея команды Наталухи позволит направить все полученные средства в спецфонд, деньги из которого будут идти исключительно на оборону. А в модели Банковой все налоги на доходы физлиц получат местные бюджеты – забрать их оттуда может быть довольно сложно.

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Депутаты должны брать на себя ответственность, дискутировать, принимать решения, которые будут учитывать справедливые концепты. И в отношении тех, кто уже сегодня два года на линии фронта, и в отношении тех, кто не готов туда идти. Это сложные дискуссии,

– отмечал Подоляк.

Кроме этого, стоит помнить, что после двух лет войны провести мобилизацию на чрезвычайно высоком уровне очень сложно. Такая ситуация была бы и на Западе. Социология подтверждает, что очень ограниченный круг людей в других странах готовы взять оружие в руки и пойти воевать, отмечал Подоляк.

Быть или не быть экономическому бронированию

Начало 2024 года было сложным в аспекте вопросов мобилизации. Добавление к законопроекту о мобилизации, который тогда "завис" между представлением и первым и вторым чтением, противоречивой инициативы об экономическом бронировании грозило срывом обеих инициатив. Во власти не могли определиться, нужно ли Украине экономическое бронирование или нет.

При рассмотрении законопроекта о мобилизации правки о возможности бронирования граждан, учитывая высокую зарплату и уплаченные налоги, были отклонены профильным комитетом, рассказывал в конце марта нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин.

По словам Копытина, были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги – однако их отклонили "даже без обсуждения". Нардеп считал, что это нарушает принцип равенства граждан.

Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо,

– подчеркивал Копытин.

В конце мая стало известно, что Офис Президента вообще отказался от реализации идеи экономического бронирования от мобилизации. Сообщалось, что отказ от этой идеи может быть связан с опасениями Генштаба относительно того, что экономическое бронирование не решит проблему с нехваткой кадров. В дополнение к этому, такой шаг может восприниматься впоследствии как официальный откуп от мобилизации и повлечет негативную реакцию в армии. В то же время в Генштабе отказались комментировать свою позицию относительно экономического бронирования и ответили, что это вопрос не их компетенции.

Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему,

– отмечал источник издания "РБК-Украина" в ОП.

В то же время, как считает глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны между собой. А повышение налогов будет в любом случае.

Законопроект от Наталухи: что он предусматривает

Несмотря на все, 11 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" от группы депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

Согласно новому законопроекту, каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 400 гривен ежемесячно за работника, имеет возможность его забронировать.

Сама же уплата повышенного сбора происходит не работником, а бизнесом. То есть бизнес сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.

Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему – с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Далее документ должны рассмотреть профильные комитеты.



Группа Наталухи также подала два альтернативных законопроекта, которые включают:

бронирование по уровню официальной зарплаты более 36 336 грн;

комбинированную модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемного работника и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.

Еще ранее нардеп Наталуха сообщил, что по разным подсчетам теневой рынок бронирования варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов ежегодно. В целом же экономическое бронирование способно сгенерировать 200 миллиардов гривен в год военного сбора на нужды именно Сил обороны, считает Наталуха.

Идея заключается в том, чтобы дать возможность именно предприятиям – то есть реальному сектору экономики, бизнеса – самостоятельно определять, каких именно сотрудников они хотят оставить на местах для того, чтобы иметь возможность прогнозировать свою дальнейшую деятельность. Для этого мы хотим предоставить предприятиям право по своему усмотрению бронировать сотрудников, независимо от их заработной платы, должности, которую они занимают в компании. То есть определять этих сотрудников и бронировать их путем уплаты увеличенного военного взноса в размере 20 тысяч гривен в месяц за человека,

– рассказал нардеп в интервью нардепу НВ.

Ограничение в 50% забронированных военнообязанных в штате предприятия при этом сохраняется. "Как правило, на каждом предприятии это точно не 40, не 50 человек, максимум – 10", – объяснил депутат. Наталуха также отметил, что в законопроекте нет ограничений именно на уровень зарплаты – это может быть и 5 000 гривен. Нет привязки и к отрасли или критериям доходов компании.

То, что по экономическому бронированию "будут воевать только бедные" Наталуха называет "абсолютно искусственно созданной конструкцией": не имеет никакого значения, сколько денег у самого рабочего, – платит работодатель.

Когда мы смотрим на тех, кто действительно мобилизовался и воюет, на людей, которые до этого возглавляли списки в Forbes, людей, которые имели очень успешные бизнесы, на людей, которые являются состоятельными и самодостаточными, но при этом они воюют, во-первых; во-вторых, на тех ребят, которые воюют на передовой и имеют очень конкурентное денежное обеспечение, мне кажется, что аргумент о том, что "воюют только бедные", отпадает сам собой,

– говорит депутат.

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Как будет работать экономическое бронирование в Украине Экономическое бронирование также должно решить проблему с мобилизацией "почти забронированных" людей. На первом этапе компания будет вносить сведения о работниках на электронном портале и предоставлять квитанцию об уплате сбора за три месяца. Для ФЛП – справку о движении средств. Экономическое бронирование также должно решить проблему с мобилизацией "почти забронированных" людей. На первом этапе компания будет вносить сведения о работниках на электронном портале и предоставлять квитанцию об уплате сбора за три месяца. Для ФЛП – справку о движении средств. На втором этапе налоговые органы подтвердят отсутствие задолженности онлайн, после чего человек получает желтый QR-код, подтверждающий бронирование. В течение 60 дней работнику нужно будет обновить данные в ЦПАУ для подтверждения бронирования. Впоследствии человек получит зеленый код, подтверждающий бронирование.

Для бизнеса экономическое бронирование должно решить проблемы, когда компания не может вовремя забронировать важных работников из-за бюрократии и теряет их из-за мобилизации.Часть проблемы также должно решить бронирование через Дию: оно позволит избежать случаев, когда человека, который должен быть забронирован, мобилизуют во время обновления данных в ТЦК.

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Что говорят эксперты и бизнес

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что экономическое бронирование не является "откупом от войны" – такие заявления могут "разгонять" относительно идеи бронирования за деньги. Об этом он отметил в комментарии 24 Каналу.

"А вас никого не удивляет, почему Российская Федерация не проводит мобилизацию. Хотя они достаточно активно на сегодняшний момент мобилизуют население", – отметил эксперт.

Оно мобилизуется каким образом? Оно мобилизуется через добровольное подписание контрактов. Почему? Все очень просто: при подписании контракта с российской армией российскому гражданину идет единовременная выплата денег,

– сообщил Олег Пендзин.

В 2023 году такая выплата составляла 700 тысяч российских рублей, а в 2024 году от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Чтобы лучше понимать, средняя заработная плата российского учителя 33 тысячи рублей в месяц, а здесь сразу 1,2 миллиона.

"Если мне кто-то начнет рассказывать, что наличие финансового интереса не является важным с точки зрения мобилизационных процессов – это будет полная ложь", – добавил Пендзин.

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Как в свое время говорил один французский император, что война – это деньги, деньги и еще раз деньги. И сами себе попробуйте дать ответ, насколько сегодня важна сумма, которую получает украинский воин, мобилизованный в вооруженные силы Украины. Это чрезвычайно важно. Вы дайте ребятам даже не 10 тысяч долларов, а дайте ребятам гарантированных 2 – 3 тысячи долларов в месяц. Вы посмотрите, сколько будет людей добровольно заинтересованных в мобилизации,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Пендзин также добавил, что тем временем хотим сделать мобилизацию и при этом ничего за это не платя.

"Так не бывает. У нас средняя заработная плата военного по дням высчитывается. Это дополнительные 60 миллиардов гривен из государственного бюджета. Их нет. То есть средняя заработная плата сегодня где-то 22 – 25 тысяч гривен для воина. Что это за деньги?" – говорит эксперт и добавляет, что 100 тысяч мобилизованных – это еще дополнительно как минимум 135 миллиардов гривен, которых нет.

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“Именно поэтому я сторонник экономического бронирования, как бы это было непопулярно”, – подытожил Олег Пендзин.

В Украине есть 30% теневого сектора, который не платит ни копейки налогов, замечает специалист. По его словам, именно на теневой сектор и рассчитано экономическое бронирование: если бизнесмен, который работает в тени, хочет сохранить своих работников от мобилизации, он должен за это платить.

По предварительным подсчетам, введение экономического бронирования позволит получить 165 миллиардов гривен в год прямых поступлений в бюджеты разных уровней без повышения налогов. Это бы стало дополнительным стимулом для многих предпринимателей из других отраслей нанимать работников официально, отметил в интервью 24 Каналу CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский. Согласно предварительной оценке экономистов, потенциал детенизации экономики может составить более 350 миллиардов гривен в год.

Старый подход из плановой экономики не удовлетворяет бизнес, экономика ухудшается, люди сидят дома, не ходят, не тратят деньги, внутренней экономики почти нет, офлайн-экономики почти нет. Бронирование не работает. Строительство вскоре остановится, офлайн-ритейл остановится, сфера услуг остановится, HoReCa остановится и так далее. Но важно, чтобы бизнес продолжал работать и мог обеспечить постоянные поступления налогов в бюджеты разных уровней, которые необходимы для всестороннего обеспечения Сил обороны Украины,

– считает Веселовский.

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Доктор экономических наук Андрей Длигач считает, что экономическое бронирование выгоднее, чем запланированное повышение налогов – военного сбора с 1,5% до 5%, а НДС – на 2 – 3%. По мнению Андрея Длигача, повышение налога на НДС негативно повлияет на бизнес, что приведет к вымыванию денег из экономики и сокращению потребления и бизнес-активности.

Точечно в течение полугода государственный бюджет выиграет, но в стратегической перспективе начнется существенное сокращение поступлений. Соответственно нужно моделировать последствия и искать другие инструменты, например экономическое бронирование. Кабинет министров уже давно мог принять этот законопроект, который детенизирует зарплаты и позволяет привлечь более 170 миллиардов гривен в год. Такое решение более выгодное, чем манипуляции с налогами,

– прокомментировал Длигач.

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К тому же экономическое бронирование не должно сделать невозможным мобилизацию, отмечает автор законопроекта Дмитрий Наталуха. Ссылаясь на оценки в украинских и западных СМИ, депутат заявил, что в Украине мобилизационный потенциал составляет не менее 5 – 6 миллионов мужчин. Сейчас потребности в мобилизации их всех нет. Поэтому надо определить, кто именно из этого количества должен быть мобилизован.

Эта война – война человеческих ресурсов против эффективности. Эффективность экономики – одна из ее составляющих. Без работающей экономики нам не победить. В принципе, никому не победить... Никто не собирается бронировать 100 процентов мужчин. Это невозможно даже технически. Цель – не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников,

– подчеркнул Наталуха.

Далее законопроект должен пройти все стадии рассмотрения и утверждения, и невозможно спрогнозировать, каким будет результат. Между тем до завершения срока 60 дней, предусмотренных на обновление данных военнообязанными, осталось меньше месяца. А ни один альтернативный механизм бронирования – экономическое или через Дію – так и не заработал.