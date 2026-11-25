Россия вкладывает десятки триллионов рублей в армию, но ее экономика все хуже справляется с бременем войны. Дефицит бюджета растет, предприятия сталкиваются с неплатежами, а удары Украины по НПЗ и логистике создают для Кремля новые финансовые проблемы.

Россия вкладывает десятки триллионов рублей в армию, но ее экономика все хуже справляется с бременем войны. Дефицит бюджета растет, предприятия сталкиваются с неплатежами, а удары Украины по НПЗ и логистике создают для Кремля новые финансовые проблемы.

Политик, экономист Владимир Милов в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, хватит ли России денег на продолжение войны до 2029 года, почему импорт бензина обходится Кремлю так дорого и как украинские удары влияют на российский флот, аграрный сектор и ВПК. Также он рассказал, какие санкции могут нанести Москве наибольший экономический ущерб и как война сказывается на благосостоянии обычных россиян.

Утверждение бюджета России на 2027–2029 годы

О чем свидетельствует то, что Россия заложила 50 триллионов рублей на армию и закупку оружия на три года? Означает ли это, что Путин рассчитывает воевать как минимум до 2029 года? И откуда Россия будет брать средства на военные расходы в условиях постоянного дефицита бюджета?

В России все понимают, и об этом даже открыто говорят, что они не выдержат ни одного параметра данного бюджета. Так было и все последние годы, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину: в конце года они утверждают одни цифры, но потом все это выходит за рамки, и концы с концами свести не получается.

Все на сто процентов понимают, что так будет и в этот раз, потому что они нарисовали фантастическую цифру – хотят полностью заморозить расходы, буквально рост на 0,4 процента в следующем году. Но это невозможно, потому что все просят денег.

Единственный источник выживания для многих секторов экономики и сфер – это государственные субсидии. Инфляция высокая, ставка Центробанка остается высокой, а значит, всем нужны субсидии по кредитам. Где их брать? Государство обычно их выделяет. Поэтому все понимают, что бюджет выйдет за все возможные рамки. То же самое происходит и с военными расходами: они всегда превышают план. Где брать эти деньги – ответа нет.

Экономист Владимир Милов о новом бюджете России: видео

Они уже повышали налоги, и это очень плохо сказывается на экономике. В начале недели Путина посетил глава Федеральной налоговой службы Егоров и хвастался, как выросли налоговые сборы. Они выросли, но у этого есть обратная сторона и цена: резко падают прибыли компаний и инвестиции.

Прибыль упала на 11 процентов, инвестиции – на 8,5 процента по данным за девять месяцев этого года. Это обратная сторона роста налоговой нагрузки: меньше денег, неплатежи, меньше инвестиций.

Повышению налогов есть предел. Далее они пытаются заимствовать деньги на внутреннем рынке через ОФЗ. Но рынок настолько не верит в перспективы сбалансированного бюджета, что требует безумной доходности. Сейчас доходность по гособлигациям составляет 17 процентов. Это сумасшедшие цифры. И это вторая по величине статья расходов после военных расходов – обслуживание госдолга.

Все понимают, что постоянный бюджетный дефицит и эмиссия госдолга сильно давят на инфляцию. Инфляцию не удалось победить, инфляция давит на ставку, ставка высокая. Это возвращается бумерангом: из-за этого госдолг дорогой и приходится тратить еще больше на его обслуживание. Они очень рассчитывали, что смогут снизить инфляцию, удешевить деньги и снизить ставку Центробанка, но это грандиозно провалилось.

Военная экономика, основанная на больших финансовых вливаниях государства, не может обходиться без инфляции. Если вы ведете агрессивную войну, находитесь в международной изоляции и вас поддерживают только вливания государственных денег, у вас будет инфляция.

И еще один момент: раньше они говорили, что это временный фактор, который скоро пройдет. Но теперь признали, что удары Украины по НПЗ и другим инфраструктурным и промышленным объектам – это очень серьезный фактор, который выводит мощности из строя и сокращает предложение, давит на цены вверх.

Сейчас руководство Центробанка заявляет: мы планировали снизить инфляцию до конца года, но из-за украинских ударов сделать это не можем. Пока все не починят, ставка будет высокой, а бюджету придется дорого платить за госдолг. А починят ли они это, судя по тому, как развивается ситуация, – примерно никогда. Вот такой замкнутый круг.

Удары по НПЗ и топливный кризис

По сообщениям СМИ, под ударами уже побывали 60–70% российских НПЗ, однако дефицита бензина пока удается избежать благодаря импорту. Из каких стран Россия сейчас больше всего закупает топливо и кто на этом зарабатывает? Как долго импорт сможет компенсировать потери нефтепереработки и сдерживать рост цен и дефицит бензина?

Мы можем примерно оценить выбытие мощностей. В целом видно, что 15–20 процентов спроса на бензин покрываются импортом – это приблизительная оценка того, сколько мощностей в последнее время не работало. Это очень много. Россия вообще никогда в истории столько бензина не импортировала.

В Financial Times была статья, где прямо писали, что Россия надолго превратилась в большого импортера бензина. Раньше ходили разговоры, что это страна-бензоколонка, но это осталось в далеком прошлом. Ввозят сейчас из четырех основных стран: Индии, Турции, Египта и Марокко. Причем в Марокко нет собственной нефтепереработки. Откуда они берут бензин, чтобы продать в Россию, – это отдельный большой вопрос.

Когда я был в Брюсселе, там с коллегами много обсуждали идею введения серьезных санкций против тех, кто поставляет бензин в Россию, и против импортеров бензина в самой России. Чтобы перекрыть этот канал и оставить их с топливным кризисом дома, наедине с ним. Эта идея обсуждается. По крайней мере, в новом 22-м пакете санкций ЕС как минимум фигурирует предложение ввести более жесткие санкции на оборудование для НПЗ, чтобы они не могли все это делать.

Следующий шаг, надеюсь, – это санкции против импортного бензина, чтобы Россия не могла так быстро решать проблемы с топливом. Но импорт бензина очень дорог. Вот одна из причин, почему даже при цене нефти в сто долларов, при рекордных среднемесячных ценах на российскую экспортную нефть за последние 12 лет, это не слишком отразилось на бюджетных доходах. Мы уже обсудили, что дефициты там рекордные.

Одна из причин – они очень много отдают нефтяникам в виде компенсации, в том числе компенсируя высокую стоимость импорта. То есть переход на импорт бензина дорого обходится государственному бюджету. Они доплачивают нефтяникам разницу, а нефтяники, как мы видим, берут эти деньги и вынужденно тратят на ремонт НПЗ.

В результате от стодолларовой нефти остается ничто. Россия каких-то значительных доходов от этого дела не получает. Дополнительных денег от дорогой нефти не получили, импорт бензина обходится дорого, и приходится еще много тратить на ремонты. Вот такая экономика последствий украинских ударов – очень печальная для России.

Корабли, флот и удары по логистике России

Мы удары нигде не прекращаем. Корабли, пароходы, корветы – что только не горит: Средиземное море, Балтийское. Это же тоже потери денег. Не только символическое военное значение, нигде нет безопасного места. Например, Балтийское море – насколько могут напугать атаки там? Кто должен оформлять страховки для этих кораблей?

Там речь идет не только о страховке, но и вообще о вопросе возмещения стоимости. Им же нужно выполнять операции, которые обеспечивают эти суда: что-то перевозить, использовать в военных целях. Нужна замена. Это стоит денег. Создание нового судна или покупка нового судна для выполнения этих функций – это деньги и время. Это и есть те самые затраты, которые они несут в первую очередь, так называемые opportunity cost.

Прямые убытки и страховки – это не самое страшное. Самое страшное то, что у них выбывают важные инфраструктурные единицы, и им придется тратить много миллиардов, чтобы восполнить флот и другие мощности. И если вообще это удастся. Что касается военного флота, то там огромные проблемы.

Недавно на это жаловался глава ВТБ Костин, ставший руководителем Объединенной судостроительной корпорации. Он жаловался на очень старые станки, изношенные производственные мощности и невозможность производить суда в тех объемах, которых требует государство. То есть удары и выбытие судов – это зияющая дыра, которую им в ближайшее время не удастся восполнить, если вообще удастся.

Удар по Крымскому мосту очень сильно усложнит им всю логистику. Здесь реально будут очень большие затраты. Возить по трассе через юг Херсонской и Запорожской областей гораздо дольше, дороже и опаснее. Там велики не только логистические, но и страховые расходы. Речь идет о многих десятках, а скорее всего, сотнях миллиардов. Вся их логистика была рассчитана на использование Керченского моста.

Хуснуллин сказал позавчера, что у него уже есть этапы восстановления Крымского моста. Врут, думаю.

Хуснуллин заинтересован в том, чтобы ему выписали щедрый контракт на восстановление. Он везде лезет, когда возникают какие-то проблемы, с просьбой выделить ему много денег на строительство. Что его потом разбомбят, его, похоже, не волнует: деньги освоил, ушел, а дальше ему все равно.

Но даже в России уже открыто говорят: как мы будем доставлять всю эту сложную технику и конструкции, если все это будет подвергаться обстрелам? Раньше, когда Ротенберг возводил этот мост до начала полномасштабной войны, это было возможно. Теперь это жирная мишень. И вряд ли им даже удастся приступить к восстановлению, хотя они, конечно, хотят больших щедрых контрактов.

Падение доходов российского агросектора

И зерно вывозить как-то не очень получается. Кто в результате будет получать меньше денег за тонну зерна – экспортер или фермер? Когда это станет видно по закупочным ценам?

Уже с того момента, как возникли большие проблемы в акватории Азовского и Черного морей, то есть в июле-августе, стало видно, что резко обрушились и цены, и доходы аграриев. Основное зерно производится в южных регионах – Ростов, Краснодар, Ставрополь. И поскольку это близко к акватории Черного и Азовского морей, зерно сразу везется в порт и экспортируется оттуда.

Потом выяснилось, что везти его на Балтику невыгодно, потому что большие расходы, дорогой железнодорожный тариф, и это съедает всю прибыль. Поэтому они продавали пшеницу ниже себестоимости на внутреннем рынке.

У нас пока нет всех цифр, они поступают с задержкой. Но 2 декабря Росстат опубликует первые данные о сальдированной прибыли аграриев в сентябре, и мы увидим эти убытки. Пока этой цифры нет, но убытки, по всем признакам, большие.

Я думаю, что ситуация будет для них очень тяжелой. Фактически у аграриев просто съели всю прибыль, которая понадобится им для урожая в следующем году. Это длительный удар по зерновой отрасли, и он не ограничится одним годом.

Если посмотреть порталы и каналы, посвященные российскому агросектору – Российский зерновой союз, "Сельское время", "Agrobuk" – там царит сплошной плач и вопли: как им плохо, сколько раз упал экспорт, сколько денег они потеряли.

То, что Азовское море сейчас перекрыто, дополнительно закрывает определенное погодное окно, которое у них было для продолжения экспорта. В целом видно, что все, что было рассчитано на экспорт через Азовское море, остановилось, потому что там перекрыт единственный судоходный канал под мостом. Пока они не вытащат конструкции, упавшие оттуда, ничего не будет. И это увеличит сумму всего этого ущерба.

Как задержки платежей сказываются на военной промышленности России

А если говорить о предприятиях ВПК, которые уже тоже не очень своевременно получают деньги, что происходит с уже выпущенным военным заказом, если государство задерживает оплату? И тогда те, кто наживается на этой войне, тоже попадают в эту копилку?

Да, они пока как-то сводили концы с концами, но бесконечно это продолжаться не может. Поэтому на Путина и на всю эту систему нужно продолжать давить новыми мерами, санкциями, ударами, и тогда им с каждым днем будет все сложнее.

Мы с коллегами из фонда "Свободная Россия" выпустили большой доклад о российском военно-промышленном комплексе, а именно о его финансово-экономической составляющей. Там огромное количество проблем. Во-первых, им не хватает денег, и они постоянно жалуются.

Во-вторых, ВПК устроен не так, как в Украине: это централизованно контролируемый монопольный сектор с государственно регулируемыми ценами. Им закладывают плановую рентабельность всего 5–10 процентов при закупке оружия, боеприпасов и боевой техники. Этого не хватает, потому что все съедается инфляцией, высокими процентами по кредитам, коррупцией.

Украина наносила многочисленные удары по десяткам предприятий российского ВПК. Совокупные убытки от этих ударов мы оцениваем не менее чем в сотни миллиардов рублей в годовом исчислении. Это означает, что одни только эти удары съели всю прибыль российского военно-промышленного комплекса.

Вот, например, гигант "Ростех", который, по словам Чемезова, производит 80 процентов оружия, используемого в войне против Украины. Его прибыль за весь прошлый год – чуть более 70 миллиардов рублей. При этом убытки от украинских ударов по заводам – сотни миллиардов. То есть уже это увело их в убыток.

Государственного заказа не хватает на финансирование всей цепочки военного производства. Они очень жалуются на взаимные неплатежи. Более того, военные предприятия судятся друг с другом. Это есть в открытых судебных материалах, и там они сами рассказывают, какая у них плохая финансово-экономическая ситуация и как они на многие миллиарды задерживают друг другу платежи.

Гражданский бизнес в России заявляет, что военный сектор является главным источником неплатежей. С военными предприятиями лучше вообще не связываться, потому что они прикрыты государственной защитой и могут позволить себе не платить. Последние полтора года неплатежи стали одной из главных проблем экономики. Привет, девяностые годы – я никогда не думал, что мы вернемся к массовым неплатежам.

ВПК сильно недофинансирован, несмотря на огромные бюджетные расходы. Денег все равно не хватает. Это приводит к убыткам и неплатежам, а значит, не может не привести в будущем к серьезному замедлению, а возможно, и падению темпов производства.

Одна из новостей этого года – российские чиновники начали открыто говорить, что ВПК выходит на производственное плато, то есть больше не может наращивать объемы производства. Военные генералы говорят: нам нужно больше денег, потому что мы так долго не выдержим, у нас начнется спад.

Даже по официальной статистике этого года по многим направлениям – оружие, боеприпасы, электроника, оптика, боевая техника – за несколько месяцев наблюдалось падение производства в ВПК.

Они как-то выходят в небольшой плюс, но темпы сильно упали. В различных отраслях мы наблюдали даже прямой спад. На фоне нехватки денег они едва поддерживают производство, но разговоры о плато и возможном спаде усиливаются даже на официальном уровне. Ситуация в российском ВПК далеко не хорошая.

Что может дать новый пакет санкций против России

Мы ждем 22-й пакет санкций. Будет ли он в чем-то сильным?

Многие запутались, потому что список из 1600 юридических и физических лиц в октябре многие считали уже 22-м пакетом, но, как говорят в Брюсселе, это был просто список. Что важного может быть сейчас?

Очень важный блок, который не всегда широко освещается в новостях, но оказывает огромное влияние на многое, – финансовый блок. Там будут банки, участники финансовой архитектуры, платежные системы, возможно, криптобиржи. Это важно, потому что ЕС последовательно борется с российской финансовой архитектурой.

Это сильно увеличивает транзакционные издержки. Чтобы провести экспортно-импортный платеж, например с Китаем, нужно пройти через круги ада и отдать посредникам десятки процентов.

Многие операции из-за этого останавливаются, потому что у бизнеса не очень большая маржа, и он просто не может позволить себе такие баснословные проценты: 20–25 процентов посредникам по цепочке. С каждым финансовым пакетом санкций этот запретительный барьер растет. Это чрезвычайно важная история.

Из-за финансовых санкций Россия очень хотела выйти на внутренний долговой рынок Китая и разместить там облигации, так называемые "панда-бонды". Это внутренние китайские облигации с очень низким купоном – около 3,6 процента.

Но ни Минфину, ни большим корпорациям не разрешили разместить облигации в Китае. Прямого запрета не было, но банки и андеррайтеры говорили: мы просто не хотим связываться с этим. Из-за токсичности санкций.

То есть финансовая архитектура – это сюжет номер один. Сюжет номер два – оборудование для НПЗ, которое затруднит ремонты в России. Это также чрезвычайно важная история. И третий момент: независимо от нового пакета, с 1 января должен вступить в силу запрет на импорт российского сжиженного газа. Это уже принято и действует, просто срок вступления санкций – 1 января.

Важно, чтобы Европа выдержала этот курс. Судя по всему, что мы видим, она намерена выполнить обязательства, хотя с наступлением зимы не все просто, и хранилища недозаполнены. Однако ЕС намерен строго соблюдать запрет на российский СПГ. Это нанесет серьезный удар: миллиарды евро доходов для Путина.

Перенаправить весь этот газ на азиатские рынки не удастся, существуют серьезные логистические ограничения. Очень важно, что санкции в отношении СПГ заработают.

Отдельно стоит отметить и вопрос Венгрии. Новое правительство заявило, что полностью выполнит утвержденную дорожную карту по отказу от нефти и газа. В сентябре 2027 года предполагается полное прекращение поставок трубопроводного газа. Венгрия остается наряду со Словакией одним из последних покупателей, но при новой власти четко сказано: российский газ покупать перестанут.

Это важно, потому что это пусть и не слишком большой поток денег для "Газпрома", но очень прибыльные поставки: цены в Европе высокие, расстояние гораздо меньше, чем до Китая, и "Газпром" на этом хорошо наживается, несмотря на падение поставок до исторических минимумов. Поэтому этот канал также важно перекрыть.

Как война и дефицит бьют по обычным российским семьям

Когда телевизор уже не может объяснить, почему мышь завалялась в холодильнике, а еще и что с этой мышью, если захочешь оживить, то не к кому обратиться, – это подтачивает кремлевский режим с периферии. Когда денег уже не хватает даже не на выплаты семьям погибших, а на контракты, и давно урезали все социальные выплаты и медицину, как это сказывается на российской семье в регионе? Что означает сокращение выплат на медицину, медицинским работникам, педагогам, социальным службам?

Это сказывается на большом количестве показателей. Подавляющая часть россиян сегодня может себе позволить лишь базовые расходы – еду и одежду. С постоянным ростом коммунальных платежей, которые зашкаливают и являются важным фактором инфляции в России, у значительной части населения реально не остается свободных денег.

Есть относительно богатый слой населения, который, в том числе, неплохо зарабатывает на войне, но это где-то в пределах четверти населения. При этом 60–70 процентов говорят, что их материальное положение заметно ухудшается в последнее время.

Одна из причин – высокая закредитованность. Российский Центробанк был вынужден вмешаться и сильно ограничить возможность брать новые кредиты для людей с высокой кредитной нагрузкой, которые отдают более половины или даже свыше 80 процентов ежемесячного дохода на платежи. Им сейчас закрывают возможность брать новые кредиты.

Это приводит к серьезному росту проблемной задолженности среди физических лиц. Сегодня доля проблемных долгов составляет 13 процентов, то есть это либо долги, которые уже не обслуживаются, либо те, что находятся на грани невозврата. Кризисным порогом считается 10 процентов, и эта цифра постоянно растет.

Положение людей плохое. Сокращение социальных выплат и доступных государственных услуг будет только усугублять эту ситуацию. Но все уже более или менее поняли, в чем дело, и многие хотели бы как можно скорейшего окончания войны. Люди боятся: сегодня маховик репрессий и арестов настолько раскручен, что люди пока не решаются высказываться. Но недовольство уже нарастает.

Если посмотреть на любую новость о приезде Путина в регион и на то, что пишут люди на региональных форумах, иллюзий относительно того, как воспринимается ситуация в стране, быть не должно.