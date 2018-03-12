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Экс-DZIDZIO Julik выпустил ремикс на песню группы ROCK-H "Катерино": видео

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Julik (Назар Гук)
Julik (Назар Гук)

Бывший участник DZIDZIO Julik (настоящее имя – Назар Гук) взялся создавать электронную музыку, ремиксы на украинские и зарубежные хиты.

"Я считаю, что в Украине дефицит такой музыки, поэтому хочу присоединиться к развитию этого направления", – говорил Julik в сентябре 2017 года.

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Сейчас в рамках своего сольного проекта диджей Julik начал воплощать задуманное в жизнь. Недавно он представляет официальный ремикс на зажигательную песню закарпатского группы ROCK-H "Катерино".

"Эта песня понравилась мне больше всего, она запоминается, припев очень быстро ложится в голову, – рассказывает экс-клавишник группы DZIDZIO. – Решил не изобретать велосипед – и сделал "Катерину" в стиле хаус. Так, чтобы этот ремикс мог играть везде – и на радио, и в ночных клубах. Уже даже испытал его во время своих сетов в Украине, а в прошлый уикенд в Италии – слушателям зашло".

В то же время в группе ROCK-H сотрудничеством довольны. "Я очень рад, что песня "Катерино", которая вышла в прошлом году, нашла свое продолжение в таком фирменном ремиксе, – говорит лидер группы Виктор Янцо. – Послушав его, мы сразу решили смонтировать еще и новое видео с материалов к клипа на эту песню. А еще мне было очень приятно благодаря этому сотрудничеству познакомиться и подружиться с Юликом. Музыка объединяет людей!".

Смотрите видео на ремикс песни "Катерино" от Julik:

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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