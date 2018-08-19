Экс-футболист сборной Украины отвернулся от флага России во время исполнения гимна РФ: фото
В России готов разгореться очередной скандал с украинским футболистом. В отличие от Хачериди, в этот раз обошлось без украинского флага. Зато с российским.
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Перед матчем 7-го тура первого дивизиона чемпионата России в Сочи украинский защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив отвернулся от российского флага во время исполнения гимна России. Он стоял прямо, в то время как остальные футболисты повернулись в сторону флага. Хотя руку на сердце ни один из футболистов не положил, держа их позади.
Федоров отвернулся от флага России во время исполнения гимна РФ
Эту тему сразу же подхватили в России. Комментатор Василий Уткин требует, чтобы игрока оштрафовали.
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На сайте футбольного клуба после матча вышел комментарий Федорива. Он заявил, что в его действиях не было никакой политической подоплеки.
"Я человек верующий. И когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт – вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не видеть никакой политической подоплеки", – заявил Федорив.
Стоит добавить, что Виталий Федорив является воспитанником "Динамо". Также выступал за "Амкар", "Кривбасс" и "Олимпик". Провел два матча за национальную сборную Украины.
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