15:51
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Экс-игрок "Динамо" попал на обложку журнала Forbes

      109 Читати новину українською
      Дуду
      Дуду

      Бывший полузащитник киевского "Динамо" бразилец Дуду попал на обложку издания Forbes в Бразилии. Футболист "Палмейраса" попал в перечень людей до 30 лет, которые преуспели в определенной сфере деятельности.

      Стоит отметить, что в 2018 году Дуду стал чемпионом Бразилии в составе "Палмейраса". Футболист сыграл 31 матч, за которые забил 7 голов и сделал 14 результативных передач. Благодаря этому полузащитник попал в символическую сборную чемпионата Бразилии и был признан лучшим игроком чемпионата.

      Читайте также: Бразилец ждал две недели в Украине на трансфер в "Динамо"

      Дуду на обложке бразильского Forbes

      Напомним, Дуду перебрался в киевское "Динамо" летом 2011 года. Тогда за игрока украинский клуб заплатил 5 миллионов евро бразильскому "Крузейро". Однако закрепиться в составе киевлян игрок не сумел. За все время в "Динамо" он сыграл лишь в 24 матчах чемпионата (2 гола и 4 паса), 4 матча в Лиге Европы (1 пас), 2 матча в Кубке Украины (2 гола) и еще два матча в Лиге чемпионов. В феврале 2014 года Дуду был отдан в аренду в "Гремио", где пробыл до конца года. В январе 2015 года его за 3 миллиона евро выкупил "Палмейрас". По состоянию на начало 2019 года 26-летний игрок оценивается в 8 миллионов евро.

      Читайте также: Гол Цыганкова попал в число лучших в групповом этапе Лиги Европы: видео

      В "Палмейрасе" Дуду является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, получая около 250 тысяч долларов в месяц. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до 2022 года. Однако уже зимой 2019 года футболист может перейти в один из европейских чемпионатов.

      Теги: Футбол Спорт Forbes Динамо Бразилия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Хоккеисты из "Айлендерс" выиграли нью-йоркское дерби у "Рейнджерс"
       15 февраля 2013 , 12:51
      Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча
       5 сентября 2017 , 17:44
      ФФУ назвала причину отказа от формата ЧУ от "Шахтера"
       14 июля 2014 , 14:10
      Лэнс восстановится к матчу против "Генгама"
       21 февраля 2015 , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук