Экс-игрок "Динамо" попал на обложку журнала Forbes

Бывший полузащитник киевского "Динамо" бразилец Дуду попал на обложку издания Forbes в Бразилии. Футболист "Палмейраса" попал в перечень людей до 30 лет, которые преуспели в определенной сфере деятельности.

Стоит отметить, что в 2018 году Дуду стал чемпионом Бразилии в составе "Палмейраса". Футболист сыграл 31 матч, за которые забил 7 голов и сделал 14 результативных передач. Благодаря этому полузащитник попал в символическую сборную чемпионата Бразилии и был признан лучшим игроком чемпионата.

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Дуду на обложке бразильского Forbes

Напомним, Дуду перебрался в киевское "Динамо" летом 2011 года. Тогда за игрока украинский клуб заплатил 5 миллионов евро бразильскому "Крузейро". Однако закрепиться в составе киевлян игрок не сумел. За все время в "Динамо" он сыграл лишь в 24 матчах чемпионата (2 гола и 4 паса), 4 матча в Лиге Европы (1 пас), 2 матча в Кубке Украины (2 гола) и еще два матча в Лиге чемпионов. В феврале 2014 года Дуду был отдан в аренду в "Гремио", где пробыл до конца года. В январе 2015 года его за 3 миллиона евро выкупил "Палмейрас". По состоянию на начало 2019 года 26-летний игрок оценивается в 8 миллионов евро.

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В "Палмейрасе" Дуду является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, получая около 250 тысяч долларов в месяц. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до 2022 года. Однако уже зимой 2019 года футболист может перейти в один из европейских чемпионатов.