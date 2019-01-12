Экс-игрок сборной Украины может вернуться из России на родину

Защитник московского "Локомотива" Тарас Михалик может закончить карьеру в Украине.

Еще прошлым летом мог уйти из клуба свободным агентом, однако на продление контракта с опытным хавбеком настоял лично главный тренер команды Юрий Семин, информирует euro-football.ru.

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По мнению источника, зимой 2019 года Тарас Михалик может покинуть стан "Локомотива" и перейти в луцкую "Волынь". Если же за трансфер не удастся договориться до закрытия зимнего трансферного окна защитник пополнит состав клуба первой лиги летом 2019 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 35-летний Михалик провел лишь 2 матча за московский клуб, однако результативными действиями не отмечался.

Стоит отметить, что ветеран является уроженцем Волынской области. Потенциальный клуб Михалика после 17-ти туров занимает 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги.

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