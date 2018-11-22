Экс-игроку "Ювентуса" и "Арсенала" не удалось избежать заключения за драку

Никласу Бендтнеру придется отбывать наказание за то, что он избил таксиста.

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Суд отклонил апелляцию Бендтнера на решение о заключении на 50 суток, сообщает AP News.

По информации источника, суд пока не определил, когда сама Бендтнер будет отбывать наказание.

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Напомним, что 30-летний футболист был признан виновным в нападении на водителя такси и приговорен к 50 суткам лишения свободы. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В результате нападения Бендтнер сломал таксисту челюсть, однако девушка игрока утверждает, что это была самооборона.