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Экс-супруг Бритни Спирс требует от певицы крупную сумму денег: детали

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Бритни Спирс
Бритни Спирс / Getty images

Американская певица Бритни Спирс только отошла от болезненного разрыва с диджеем и танцором Кевином Федерлайном, как мужчина вновь дал о себе знать. После слухов об увеличении алиментов он официально оформил свои требования.

Об этом сообщает The Blast.

Как известно, Бритни Спирс после нервного срыва в 2007 году потеряла право на опеку. Согласно решению суда, экс-супруг звезды Кевин Федерлайн забрал двух сыновей Шона и Джейдена. По закону, певица ежемесячно должна выплачивать алименты экс-супругу в размере 20 тысяч долларов.

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Такой немалой суммы для Кевина Федерлайна оказалось недостаточно. Несмотря на то, что Бритни Спирс теперь на уровне с экс-мужем проводит время с сыновьями, диджей требует от нее больше денег. С соответствующей просьбой экс-возлюбленный артистки обратился в суд.

Аргументом в заявлении Кевина Федерлайна было уменьшение его доходов за последние годы и возобновление гастролей Бритни Спирс. Поскольку певица теперь зарабатывает больше, по мнению ее экс-мужа, она и платить должна больше. В документе Федерлайн добавил, что за год артистка зарабатывает 34 миллиона долларов, а его доход составляет всего 1% от этой суммы.

Я работаю диджеем. Мой доход в этом году составил около 3 тысяч долларов в месяц, которые я заработал, выступая в различных развлекательных заведениях страны. Мой доход значительно изменился с того времени, как алименты на детей были в последний раз изменены, что произошло примерно в 2008 году. Я больше не зарабатываю шестизначные суммы,
– пожаловался Кевин Федерлайн.

В конце письма экс-супруг Бритни Спирс отметил, что потребности их детей тоже изменились за это время. Поэтому 20 тысяч долларов в месяц ему мало, ведь существует "несоответствие между стилем жизни, который ведут несовершеннолетние дети в доме Спирс" и в его квартире.


Бритни Спирс с бойфрендом и сыновьями

Теги: LifeStyle Дети Музыка Бритни Спирс
Источник: 24 Канал
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