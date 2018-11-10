Экс-тренер "Карпат" может возглавить московский "Спартак", – СМИ

Бывший наставник львовских "Карпат" Олег Кононов в ближайшее время станет главным тренером московского "Спартака".

Как утверждает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" договорился с тульским "Арсеналом" о переходе главного тренера Олега Кононова в стан "красно-белых". За это московский клуб должен заплатить около 500 тысяч евро. Со стороны "Спартака" соглашение подписывал гендиректор клуба Сергей Родионов.

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Матч против "Анжи" станет для Кононова последним на посту главного тренера тульского "Арсенала". К тренировкам со "Спартаком" Кононов, скорее всего, приступит после паузы на матчи сборных.

Напомним, что Кононов был главным тренерм львовских "Карпат" с 2008-го по 2011 год. После этого белорусский наставник работал в "Севастополе" и российских "Краснодаре" и "Ахмате" из Грозного. 1 июня 2018 года Кононов был назначен главным тренером тульского "Арсенала".

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