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      Экс-жена Ченнинга Татума впервые прокомментировала свои новые отношения: детали

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      Дженна Д'Юэнн прокомментировала новые отношения
      Дженна Д'Юэнн прокомментировала новые отношения / Фото из соцсетей

      После развода с голливудским актером Ченнингом Татумом его экс-возлюбленная Дженна Д'Юэнн прокомментировала личную жизнь. Звезда фильма "Шаг вперед" лаконично заявила, что уже имеет новые отношения.

      Неожиданное признание она сделала на благотворительном вечере Baby2Baby, проходившем в Лос-Анджелесе. Как сообщает Us Weekly, Дженна Д'Юэнн закрутила роман с актером Стивом Кази. По словам актрисы, с новым бойфрендом она абсолютно счастлива.

      Читайте также: Голливудский развод: Дженна Д'Юэнн требует материальной поддержки от Ченнинга Татума

      "Я не комментирую свою личную жизнь, но спасибо, что все же поинтересовались. Я очень счастлива", – лаконично ответила на вопросы журналистов Дженна Д'Юэнн.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Steve Kazee (@stevekazee)

       

      Стоит отметить, что на благотворительный вечер Дженна пришла без своего избранника. Актриса выглядела роскошно в белом комбинезоне без бретелек и обуви на каблуках. Дженна Д'Юэнн красовалась перед камерами вместе с Дженнифер Гарнер, Джессикой Альбой, Эми Адамс, Оливией Уайлд и другими голливудскими красавицами.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений baby2baby (@baby2baby)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Laini Reeves (@laini_reeves)

       

      Напомним, что ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что Ченнинг и Дженна подали документы на развод. Супруги продолжают воспитывать общую дочь, 5-летнюю Эверли, и просят у суда разрешения на совместную опеку. Актеры уверяют, что хотят на равных проводить время с ребенком, чтобы развод не был для него большой травмой.

      Теги: Звездные романы LifeStyle Кино Голливуд
      Источник: 24 Канал
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