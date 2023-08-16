Чем особенный экспериментальный БПЛА Sea Baby: сводка с фронта от Романа Свитана

Американский телеканал CNN сообщил, что получил от СБУ видео, на котором зафиксирован момент атаки морского дрона на Крымский мост. Оказалось, что это удалось благодаря экспериментальному БПЛА Sea Baby ("Морской малыш").

Эти дроны очень хорошо себя продемонстрировали. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Будущее Крыма: Данилов объяснил, почему остров невозможно отдать России "в аренду"

Экспериментальные дроны

По словам эксперта, такой успешный результат есть и потому, что разработчик – спецслужба и занимается дроном именно она. То есть без подключения Укроборонпрома, частных фирм.

Конкретно сами, на своей базе, свои специалисты, свой внутренний бюджет. И вот получился такой удачный беспилотник,

– сообщил Роман Свитан.

Он добавил, что у нас большинство спецслужб также занимаются и воздушными, и морскими, и подводными дронами. К примеру, этот полностью на своей базе проводила СБУ. Именно поэтому "Морской малыш" (Sea Baby) неплохо себя продемонстрировал.

Смотрите полное с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

План России касательно Курской АЭС

По мнению Свитана, "Рязанский сахар", скорее всего, станет "Курским сахаром". Он напомнил, что 20 лет назад в России происходили взрывы жилых домов, чтобы Путина привести к власти.

"Вину "вешали" на чеченцев. Хотя это выполняла ФСБ – работа Патрушева", – объяснил военный эксперт.

– серия террористических актов в городах Буйнакск, Москва и Волгодонск. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения различной степени тяжести или пострадали. Для подрыва

"То же самое сейчас россияне пытаются сделать и с Курской АЭС. Сделают "закладку" под некоторые объекты, связанные с радиацией. Это будут второстепенные объекты, которые очень быстро можно будет отремонтировать", – добавил Роман Свитан.

Россиянам это нужно, чтобы отвлечь или переключить внимание от такого же действия российской армии на Запорожской ЗАЭС.

Что происходит в Токмаке

Роман Свитан объяснил, что Токмак – это основной военный хаб в этом районе, ведь там железнодорожная дорога и из Волновахи подходит шоссе.

Токмак не только военная база, но и военный хаб. Однозначно, как только у нас появится возможность, то нужно будет прорабатывать линии подвоза боеприпасов,

– сообщил военный эксперт.

"В районе 20 – 30 километров это уже боевой радиус работы нашей натовской армейской артиллерии. Она на 30 километрах достаточно неплохо достает. Главное для нее подготовить плацдарм, чтобы в контрбатарейной борьбе можно было успеть отбиться", – добавил Свитан.

Последние новости о войне России против Украины