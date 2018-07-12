Эксперты назвали половую инфекцию, которая может стать супербактерией

Почти неизвестная инфекция, которая передается половым путем, может стать устойчивой к антибиотикам супербактерией, если ее вовремя не выявить и не начать лечение.

Речь идет о урогенитальный микоплазмоз, который проходит без симптомов, пишет Independent.

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Особенно незаметно эта инфекция ведет себя в организме женщины.

Урогенитальный микоплазмоз можно перепутать с другими половыми инфекциями, к тому же, эти бактерии вырабатывают устойчивость к некоторым антибиотикам.

Такая инфекция передается половым путем через незащищенный секс. Если у мужчины есть инфекция, то основными симптомами являются воспаление уретры, неприятные выделения из пениса, боль при мочеиспускании. Микоплазмоз вызывает воспаление репродуктивных органов, боль, лихорадку и иногда кровотечение. Если заболевание не лечить, оно может привести к бесплодию.



Урогенитальный микоплазмоз может стать супербактерией

Врачи информируют, что в группе риска те люди, которые имели более 4 половых партнеров. Предотвратить передачу этой инфекции могут презервативы.



Урогенитальный микоплазмоз может стать супербактерией

Выявить инфекцию можно, если пройти тест на микоплазмоз, он существует, однако доступен не во всех клиниках.

К слову, психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел масштабное исследование, во время которого определил самые распространенные эротические фантазии мужчин и женщин.

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