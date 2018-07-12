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Эксперты назвали половую инфекцию, которая может стать супербактерией

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Урогенитальный микоплазмоз может стать супербактерией
Урогенитальный микоплазмоз может стать супербактерией / iloveromanceblog.wordpress.com

Почти неизвестная инфекция, которая передается половым путем, может стать устойчивой к антибиотикам супербактерией, если ее вовремя не выявить и не начать лечение.

Речь идет о урогенитальный микоплазмоз, который проходит без симптомов, пишет Independent.

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Особенно незаметно эта инфекция ведет себя в организме женщины.

Урогенитальный микоплазмоз можно перепутать с другими половыми инфекциями, к тому же, эти бактерии вырабатывают устойчивость к некоторым антибиотикам.

Такая инфекция передается половым путем через незащищенный секс. Если у мужчины есть инфекция, то основными симптомами являются воспаление уретры, неприятные выделения из пениса, боль при мочеиспускании. Микоплазмоз вызывает воспаление репродуктивных органов, боль, лихорадку и иногда кровотечение. Если заболевание не лечить, оно может привести к бесплодию.

Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією
Урогенитальный микоплазмоз может стать супербактерией

Врачи информируют, что в группе риска те люди, которые имели более 4 половых партнеров. Предотвратить передачу этой инфекции могут презервативы.

Урогенітальний мікоплазмоз може стати супербактерією
Урогенитальный микоплазмоз может стать супербактерией

Выявить инфекцию можно, если пройти тест на микоплазмоз, он существует, однако доступен не во всех клиниках.

К слову, психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел масштабное исследование, во время которого определил самые распространенные эротические фантазии мужчин и женщин.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Инфекция Секс
Источник: 24 Канал
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