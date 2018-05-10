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Эксперты составили рейтинг лучших городов для студентов

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Эксперты составили рейтинг лучших городов для студентов
Эксперты составили рейтинг лучших городов для студентов / Shutterstock

Британская консалтинговая компания обнародовала рейтинг Best Student Cities и назвала города, в которых комфортно учиться и жить. Рейтинг возглавила британская столица Лондон.

Об этом сообщается на сайте ресурса.

При составлении рейтинга было опрошено 50 тысяч студентов, которые назвали основные критерии при выборе городов для обучения и проживания: количество учебных заведений в городе, культурное разнообразие, качество жизни и рынок труда.

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Итак, рейтинг лучших городов для студентов возглавила столица Великобритании – Лондон. На втором и третьем местах расположились Токио (Япония) и Мельбурн (Австралия). Ни один украинский город не вошел в рейтинг лучших городов для студентов.

 

ТОП-10 лучших городов для студентов

1. Лондон, Великобритания;

2. Токио, Япония;

3. Мельбурн, Австралия;

4. Монреаль, Канада;

5. Париж, Франция;

6. Мюнхен, Германия;

7. Берлин, Германия;

8. Цюрих, Швейцария;

9. Сидней, Австралия;

10. Сеул, Южная Корея.

Теги: LifeStyle студенты рейтинги Путешествия Образование
Источник: 24 Канал
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