Эксперты составили рейтинг лучших городов для студентов
Британская консалтинговая компания обнародовала рейтинг Best Student Cities и назвала города, в которых комфортно учиться и жить. Рейтинг возглавила британская столица Лондон.
Об этом сообщается на сайте ресурса.
При составлении рейтинга было опрошено 50 тысяч студентов, которые назвали основные критерии при выборе городов для обучения и проживания: количество учебных заведений в городе, культурное разнообразие, качество жизни и рынок труда.
Читайте также: Объявлен рейтинг самых дешевых пляжных курортов Европы 2018
Итак, рейтинг лучших городов для студентов возглавила столица Великобритании – Лондон. На втором и третьем местах расположились Токио (Япония) и Мельбурн (Австралия). Ни один украинский город не вошел в рейтинг лучших городов для студентов.
ТОП-10 лучших городов для студентов
1. Лондон, Великобритания;
2. Токио, Япония;
3. Мельбурн, Австралия;
4. Монреаль, Канада;
5. Париж, Франция;
6. Мюнхен, Германия;
7. Берлин, Германия;
8. Цюрих, Швейцария;
9. Сидней, Австралия;
10. Сеул, Южная Корея.