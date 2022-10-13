Офис генпрокурора просит Испанию информировать о состоянии рассмотрения запроса о выдаче Шария Украине

Украина еще в середине мая обратилась в правоохранительные органы Испании касательно выдачи Анатолия Шария. Его, в частности, подозревают в государственной измене.

Задержание Шария и запрос на экстрадицию

Еще 18 мая Офис генпрокурора направил запрос в Министерство юстиции Королевства Испания о выдаче Шария Украине. А 5 октября он попросил Испанию информировать о состоянии рассмотрения этого запроса.

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Как сообщил начальник отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Андрей Семич, другая информация по Шарию не разглашается. Этого требует уголовное и уголовное процессуальное законодательство.

Как известно, Анатолий Шарий был задержан в Испании. Этому способствовало сотрудничество СБУ и Офиса генпрокурора с международными партнерами. В СБУ тогда подчеркнули, что задержание предателя Украины – пример того, что все они будут отвечать перед законом.

Суд Испании после рассмотрения его дела оставил мужчину на свободе, но без паспорта. Все потому, что Шарию запретили уезжать за пределы государства. Также его обязали дважды в месяц приходить в суд. Такое решение суд одобрил потому, что считает, что Шарий не будет незаконно бежать из Испании. Ведь там он живет последние 8 лет.

Эти меры должны были прекратить свое действие в течение месяца, если бы Киев официально не подал запрос на экстрадицию. Однако Украина приняла необходимые меры менее чем за 2 недели.

Экстрадиция Шария в Украину может длиться долго

Еще в мае экс-генпрокурор Венедиктова сообщала, что экстрадиция Шария в Украину может длиться от 3 месяцев до года. В том числе и потому, что защита предателя "будет "бить" по политическому заказу и политическому преследованию".

Так, в пример она привела то, что США не могут провести процедуру экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии уже 8 лет. Также она попросила всех воздержаться от угроз в адрес государственного предателя, ведь это его защита попытается использовать в суде.

Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия – у меня сомнений тоже нет,

- отмечал в мае член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Вениславский.

Санкции против Анатолия Шария: что известно

В феврале 2021 года Шарию объявили о подозрении по 2 статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан. Ему инкриминировали осуществление противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины.

Анатолий Шарий также был внесен в санкционный список СНБО в августе 2021 года из-за пропагандистской пророссийской деятельности. За несколько дней до полномасштабного вторжения, 16 февраля 2022, эти санкции расширили.

После начала полномасштабной войны блоггеру заблокировали страницы в социальных сетях Facebook, а также Instagram. Бан он получил за то, что распространял язык вражды. Сам Шарий обвинял в блокировании министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Также под блок попали ютуб-каналы как Анатолия Шария, так и его супруги.

Уголовное производство против блоггера открыто и в Литве. В этой стране Шария подозревают в отмывании денег.

6 сентября в Украине окончательно запретили "Партию Шария". Это решение было принято в рамках соответствующего реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа президента и решения СНБО.

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